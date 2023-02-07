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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Что лучше, более продвинутый чип или поддержка драйверами, GTX 760 и GTX 750 Ti сравнили в играх
Победителя определить не так-то просто.
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Pascal Brändle, Unsplash

В 2021 году NVIDIA прекратила поддержку видеокарт Kepler драйверами с игровыми оптимизациями и теперь они изредка получают только исправления безопасности. В частности, семейство Kepler объединяет видеокарты GeForce GTX 700 серии, но не все, в числе исключений GTX 750 Ti, основанная на более свежей архитектуре Maxvell 1-го поколения, она все ещё получает новые драйвера. YouTube блогер RandomGaminginHD провёл интересный эксперимент, сравнив GTX 760 (Kepler) и GTX 750 Ti (Maxvell), чтобы выяснить, помогут ли современные драйвера GTX 750 Ti опередить более сильного представителя серии.

Источник: RandomGaminginHD, YouTube

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Обе видеокарты смогли запустить современные игровые проекты, что уже похвально, но однозначного победителя в сравнении выявить не так-то просто. В Cyberpunk 2077 производительность была примерно на одном уровне с небольшим преимуществом GTX 760, а вот в Marvel's Spider-Man Remastered более слабая GTX 750 Ti оказалась до 20% быстрее, но в целом по комфорту игровой процесс слабо отличался. В The Witcher 3 «Некст-ген» GTX 760 оказалась в несколько раз лучше по редким и очень редким событиям, когда на GTX 750 Ti ощущались явные фризы. С точностью до наоборот ситуация повторилась в Elden Ring – при сравнимой средней частоте кадров на GTX 760 просадки были до 2 FPS, а на GTX 750 Ti показатель не падал ниже 28 FPS. В далеко не новой GTA V быстрее оказалась GTX 760, а в Red Dead Redemption 2 до 30% лучше по редким событиям была GTX 750 Ti.


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Похоже, что конкретно в этом сравнении ничья, выбор той или иной модели будет зависеть от игровых предпочтений пользователя: если интересуют старые игры, вышедшие до окончания поддержки видеокарт Kepler, то GTX 760, скорее всего, лучший выбор, в современных играх GTX 750 Ti может быть лучше, что доказывают Marvel's Spider-Man Remastered и Elden Ring. Также более свежая модель обладает преимуществом по поддержке различных функций и технологий.

Источники
RandomGaminginHD, YouTube
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#nvidia #видеокарты #старое железо
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