Внедряется дополнительный этап.

Pawel Czerwinski, Unsplash

Google объявила об изменениях в порядке выпуска новых версий веб-браузера Chrome. Как известно, существует несколько каналов для выпуска различных версий браузера, перед тем, как новые изменения внедряются в стабильную сборку, они проходят тестирование на каналах Canary, Dev и Beta, а теперь в Google хотят добавить ещё один уровень проверки. Это будет предрелизная проверка, ограниченное количество пользователей получат доступ к «ранней стабильной версии» за неделю перед основным релизом.

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Кто будет получать предварительные стабильные сборки, насколько велики будут эти группы, не уточняется. Новый порядок выпуска планируется применить для сборки Chrome версии 110, к слову, она уже не будет поддерживаться на устаревших операционных системах Windows 7, 8 и 8.1. В качестве примера Google приводит график выпуска Chrome 110: выпуск на бета канале планируется 12 января, ранняя стабильная сборка будет выпущена 1 февраля, а стабильная — 7 февраля.

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Ещё одна стадия поможет предотвратить проникновение серьёзных ошибок в финальный релиз для широкой аудитории. По данным StatCounter, Google Chrome сохраняет лидерство среди веб-браузеров, но конкуренция растёт и поэтому дополнительный упор на качество пойдёт только на пользу.

Источники Google Neowin