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Инженерный образец PCIe Gen5 SSD на базе Phison E26 сравнили в Forspoken с Gen4/3 накопителями
Разница пока не сильно ощущается.
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Michael Dziedzic, Unsplash

Ролевая игра Forspoken стала первым проектом с поддержкой Microsoft DirectStorage, технологии, ускоряющей загрузку сцен, в частности, за счёт переноса декомпрессии игровых ресурсов на графический процессор. На DirectStorage возлагается задача раскрытия потенциала скоростных твердотельных накопителей, уже сейчас в Forspoken загрузка уровней на M.2 SSD PCIe Gen4 в разы быстрее, по сравнению с SATA SSD, правда эффект пока не так впечатляет, поскольку на любом твердотельном накопителе загрузка достаточно быстрая, чтобы не раздражать. Стоит ли ожидать значительного улучшения от будущих PCIe Gen5 накопителей, актуальный вопрос, ведь первые модели уже появились в продаже. Ресурс Compusemble заполучил инженерный образец такого накопителя на базе контроллера Phison E26 и выяснил, на что он способен в Forspoken.

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В опубликованном видео показан весь процесс тестирования во встроенном бенчмарке Forspoken, кроме инженерного образца SSD нового поколения на базе Phison E26 в тестировании участвовали: один из лучших PCIe Gen4 накопителей, Samsung 990 Pro, а также PCIe Gen3 модель ADATA XPG SX8200 Pro. Во время тестирования модель ADATA сразу отстала от более быстрых участников, а вот между PCIe Gen5 моделью и Samsung 990 Pro завязалась нешуточная битва, определить победителя в которой было очень сложно — то один, то другой накопитель демонстрировал меньшее время загрузки в той или иной игровой сцене. Расставить накопители по местам позволяют только суммарные итоговые данные времени загрузки всех сцен и здесь PCIe Gen5 модель всё-таки выходит на первое место, но с небольшим преимуществом в десятые доли секунды.

Итоги замеров:

  • Инженерный образец SSD PCIe Gen5 (Phison E26) — 10,483 с
  • Samsung 990 Pro — 10,872 с
  • ADATA XPG SX8200 Pro — 13,838 с
Источник: Compusemble, YouTube и Guru3D
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Преимущество нового накопителя пока не ощущается, но это пока и только в Forspoken. Ранее специалисты протестировали PCIe Gen5 образец в других играх и бенчмарках, в некоторых преимущество может быть более значительным. В дальнейшем, с более широким распространением технологии DirectStorage преимущества скоростных накопителей нового поколения могут стать более очевидными. Например, разработчики известного всем движка Unreal Engine 5 ранее сообщали, что возможности DirectStorage пойдут на пользу технологиям Nanite и виртуализованной геометрии.

Источники
Compusemble
Compusemble, YouTube
Guru3D
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#ssd #твердотельные накопители
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