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Intel снизила цену Arc A750 и заявила о 52% превосходстве модели над GeForce RTX 3060 12 ГБ по FPS/$
Заявления подкрепляются результатами обширного тестирования.
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Intel не ограничилась сегодня выпуском графического драйвера с обновлённой панелью управления Arc Control, подготовив ещё несколько сюрпризов. В новой публикации на сайте Intel Gaming Access появилась информация о снижении рекомендованной цены видеокарты Arc A750, теперь она стоит 249 долларов США, начальная цена была на 40 долларов выше. Кроме того, для покупателей видеокарт Arc и готовых систем на их основе в некоторых регионах будут действовать специальные акции с подарками в виде новых игр, так что для кого-то конечная стоимость видеокарт будет ещё ниже за счёт подарков.

Источник: Intel Corporation

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В совокупности с повышением производительности, которого инженеры компании добились, непрерывно работая над улучшением драйверов, Arc A750 теперь на 52% лучше NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ по соотношению FPS/$, подсчитали в Intel. По сравнению с релизными, новейшие драйвера обеспечивают в DX9 играх в среднем на 43% больший FPS. Игровой процесс стал гораздо стабильнее за счёт улучшения 99-го процентиля на 60%. В DX 11 и 12 играх производительность тоже повысилась, где-то немного, а где-то значительно, основное внимание уделялось стабильности.

Данные: Intel Corporation

Свои заявления Intel подкрепляет обширным тестированием, где приводится сравнение производительности Arc A750 с новейшими и релизными драйверами, также в сравнении участвует главный конкурент — NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ. Как видно, в большинстве протестированных игр Arc A750 действительно превосходит конкурента по соотношению FPS/$.

Данные: Intel Corporation

Также специалисты публикуют абсолютные результаты замеров для разрешений 1080p и 1440p. Что касается 1080p и DX12, в 17 из 28 игр видеокарта Intel оказалась быстрее конкурента, остальные результаты можно изучить самостоятельно, в конце оригинальной статьи на портале Intel Gaming Access компания прикладывает XLS документ со всеми результатами.

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Источники
Intel Corporation
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#intel #видеокарты #intel arc
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forbidden characters 3
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Было бы здорово ещё увидеть на диаграммах такие игры как No Man's Sky, rFactor 2 и Fallout: New Vegas.
Intel снизила цену Arc A750 и заявила о 52% превосходстве модели над GeForce RTX 3060 12 ГБ по FPS/$
Евгений Сом
19:58
Не понял в каком месте она у тебя обходит 3080? У нее в этом тесте что ты кинул картинку 90 фпс и это в стоке. ГДЕ БЫСТРЕЕ ТО? ))))))))
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forbidden characters 3
19:57
Замечательная новость.
Intel снизила цену Arc A750 и заявила о 52% превосходстве модели над GeForce RTX 3060 12 ГБ по FPS/$
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