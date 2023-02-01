Заявления подкрепляются результатами обширного тестирования.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Intel не ограничилась сегодня выпуском графического драйвера с обновлённой панелью управления Arc Control, подготовив ещё несколько сюрпризов. В новой публикации на сайте Intel Gaming Access появилась информация о снижении рекомендованной цены видеокарты Arc A750, теперь она стоит 249 долларов США, начальная цена была на 40 долларов выше. Кроме того, для покупателей видеокарт Arc и готовых систем на их основе в некоторых регионах будут действовать специальные акции с подарками в виде новых игр, так что для кого-то конечная стоимость видеокарт будет ещё ниже за счёт подарков.

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В совокупности с повышением производительности, которого инженеры компании добились, непрерывно работая над улучшением драйверов, Arc A750 теперь на 52% лучше NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ по соотношению FPS/$, подсчитали в Intel. По сравнению с релизными, новейшие драйвера обеспечивают в DX9 играх в среднем на 43% больший FPS. Игровой процесс стал гораздо стабильнее за счёт улучшения 99-го процентиля на 60%. В DX 11 и 12 играх производительность тоже повысилась, где-то немного, а где-то значительно, основное внимание уделялось стабильности.

Свои заявления Intel подкрепляет обширным тестированием, где приводится сравнение производительности Arc A750 с новейшими и релизными драйверами, также в сравнении участвует главный конкурент — NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ. Как видно, в большинстве протестированных игр Arc A750 действительно превосходит конкурента по соотношению FPS/$.

Также специалисты публикуют абсолютные результаты замеров для разрешений 1080p и 1440p. Что касается 1080p и DX12, в 17 из 28 игр видеокарта Intel оказалась быстрее конкурента, остальные результаты можно изучить самостоятельно, в конце оригинальной статьи на портале Intel Gaming Access компания прикладывает XLS документ со всеми результатами.

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Источники Intel Corporation * заблокирован в РФ