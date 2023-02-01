Для видеокарт Arc и графики Iris Xe.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Intel выпустила новый WHQL драйвер под номером 31.0.101.4091 для видеокарт Arc и графики Iris Xe, также включив в новый выпуск поддержку недавно выпущенных процессоров Raptor Lake-P 13-го поколения для ноутбуков. Подтвердились слухи об обновлении программного обеспечения Arc Control, теперь пользователям предлагается два варианта отображения, сообщает VideoCardz. Режим наложения, когда окно программы отображается в составе оверлея поверх всей области экрана, теперь можно отключить, настроив показ панели управления в отдельном окне. Также в настройках представлен комбинированный режим: панель управления Arc Control отображается в отдельном автономном окне, а рабочие параметры видеокарты и показатели производительности выводятся в оверлее.

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Также выпуск включает ряд исправлений для игр. Для видеокарт Intel Arc исправили критические ошибки в Warhammer 40,000: Darktide (DX12), которые могли проявиться во время выбора персонажа. В случае с интегрированной графикой процессоров Intel Core были исправлены проблемы с искажением цветов в Need for Speed Unbound (DX12) и Battlefield: 2042 (DX12), а также критические ошибки при запуске Total War: Warhammer III (DX11). В программном обеспечении Arc Control исправили проблему, из-за которой могли неверно отображаться значения пропускной способности видеопамяти.

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Список известных проблем в драйвере всё ещё внушительный и не спешит уменьшаться, с подробной информацией об исправлениях и проблемах можно ознакомиться в подробном отчёте к выпуску.