Насчёт разгона процессора новости пока неутешительные.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Michael Dziedzic, Unsplash

В ближайшее время платформа AMD AM5 должна стать ещё чуточку доступнее для покупателей. Инсайдеры уже долгое время предсказывают появление недорогих материнских плат на базе чипсета A620, официальная информация о них может появиться уже в этом месяце. Пожалуй, самый интересный вопрос, какие возможности предоставит бюджетный чипсет, будет ли доступен разгон процессора — это бы значительно повысило интерес к платформе. Достаточно надёжный Twitter* инсайдер под псевдонимом chi11eddog опубликовал предполагаемые характеристики чипсета A620, сообщает VideoCardz и, если информация верна, разгон процессора A620 поддерживать не будет. Но есть предположения, что платы позволят повышать частоту базового генератора BCLK, как и на некоторых моделях A520. Также будет поддерживаться разгон памяти, который может ощутимо повысить производительность платформы.

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Чипсеты A620 и B650 поддерживают одинаковое количество линий PCIe, но только количество, для A620 спецификации понижены: подключение к 28 линиям процессора доступно по PCIe Gen4, к 8 линиям чипсета по PCIe Gen3, также соединение между чипсетом и процессором осуществляется по 4 линиям PCIe Gen3. Также есть существенные отличия в поддержке USB, бюджетный A620 лишили USB 3.2 Gen2x2, но оставили поддержку пары USB 3.2 Gen2, поддерживается пара USB 3.2 Gen1 и шесть USB 2.0.

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Ранее сообщалось, что в основе плат A620 лежит микросхема Promontory21, как и в более старших вариантах, в дальнейшем AMD якобы выпустит другой вариант, где отключённые функции будут вырезаны на уровне кремния, что снизит затраты на производство.

Источники @g01d3nm4ng0, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ