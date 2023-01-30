После выхода новой платформы AMD AM5 и процессоров Ryzen 7000 (Zen 4) спрос покупателей на модели прошлого поколения остаётся высоким, что видно по статистике продаж одной из крупнейших европейских торговых сетей. Переход на новую платформу требует довольно больших вложений. Однако вскорости AMD AM5 может стать гораздо более доступной, компания уже выпустила недорогие 65-ваттные процессоры, которым достаточно для охлаждения комплектных кулеров, оперативная память DDR5 постепенно дешевеет. Остаётся выпустить недорогие материнские платы. По прогнозам, бюджетные решения A620 на подходе. Как сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию китайского ресурса HKEPC в Twitter*, компания AMD может выпустить две версии микросхем для A620, одна из которых будет дешевле.
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Специалисты HKEPC ожидают, что материнские платы A620 будут основаны как на микросхеме под кодовым названием Promontory 21 (PROM21), применяемой в платах X670 и B650, так и с новой микросхемой Promontory 22 (PROM22). Второй вариант ожидается позже, по предположениям, он сохранит те же спецификации, что и оригинальный PROM21, только будет упрощён на физическом уровне — из кремния уберут всё то, что в версии PROM21 для A620 будет отключено.
Материнские платы AMD A620 уже были замечены в заявке ЕЭК ранее в этом месяце, но пока нет точных сведений, когда такие модели появятся в продаже. Какой набор возможностей они предложат, тоже неизвестно. Ожидаемая стоимость плат A620 около 125 долларов США.
- Источники
- HKEPC, Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ