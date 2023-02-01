Но это результаты с очень быстрой памятью LPDDR5X-7500.

AMD представила на выставке CES 2023 новые мобильные процессоры Ryzen 7040 (Phoenix) с интегрированной графикой на базе архитектуры RDNA 3. В зависимости от модели APU, доступна интегрированная графика Radeon 780M или Radeon 760M. Первая предлагает 12 вычислительных блоков Compute Unit (CU) и работает на частоте до 3,0 ГГц, вторая — 8 блоков CU и частоты до 2,8 ГГц. Об уровне производительности новой графики остаётся только гадать, до выпуска первых ноутбуков ещё несколько месяцев, но китайский блогер Golden Pig Upgrade (金猪升级包) поделился некоторыми ранними данными тестирования Radeon 780M на платформах с памятью LPDDR5X-7500 и DDR5-5600, сообщает Wccftech.

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С памятью LPDDR5X интегрированная графика Radeon 780M набрала около 3000 баллов в бенчмарке 3DMark Time Spy, а с памятью DDR5 — около 2750 баллов. Новое решение от 16% до 26% быстрее Radeon 680M на базе архитектуры RDNA 2. Таким образом, новые интегрированные решения AMD способны обойти дискретные видеокарты для ноутбуков наподобие NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti и даже приблизиться к таким решениям, как RTX 2050. Возможно, к релизу AMD ещё улучшит драйвера и производительность будет куда выше. Также новые решения должны лучше работать со стеком технологий AMD, включая масштабирование FSR и RSR, что немаловажно.