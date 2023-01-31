Можно определить теоретическую производительность.

Приближается выпуск следующей потребительской видеокарты в семействе NVIDIA Ada Lovelace — это GeForce RTX 4070. Инсайдеры уже высказали свои предположения по поводу основных характеристик и возможностей модели, некоторой информацией накануне решил поделиться и Мэтью Смит (Matthew Smith), специалист, поддерживающий базу данных графических процессоров ресурса TechPowerUp. В своём Twitter* @T4CFantasy Смит рассказал о тактовых частотах графического процессора будущей новинки: 1920 МГц базовый уровень и 2475 МГц — форсированная частота по официальным спецификациям для эталонных моделей. Как отмечает VideoCardz, относительно более производительного варианта RTX 4070 Ti частоты снизились, на 390 МГц по базовому уровню и на 135 МГц в режиме Boost.

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Специалист добавил, что первой компанией, завершившей разработку нестандартного варианта RTX 4070, является Colorful, форсированная частота фирменной модели в серии iGame Ultra White OC повышена на 30 МГц. Также подтверждается разработка двух эталонных вариантов RTX 4070. Ранее инсайдеры заявили, что NVIDIA выпускает две версии графического процессора, одна из которых не требует реализации дополнительной схемы на печатной плате. Создатель ресурса Igor’s LAB считает, что это связано с исправлением дефектов системы контроля скорости вращения вентиляторов. Варианты RTX 4080 с новыми версиями GPU уже были замечены.

Предполагаемые характеристики RTX 4070

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Исходя из известной информации, вычислительная производительность RTX 4070 на операциях FP32 ожидается на уровне 29 Тфлопс, что на 27,5% ниже показателя RTX 4070 Ti, но на 34% выше показателя RTX 3070 Ti. По слухам, массовое производство RTX 4070 начинается в феврале, когда видеокарты появятся в продаже, точно неизвестно.

Источники @T4CFantasy, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ