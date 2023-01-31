Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Стали известны частоты эталонной версии GeForce RTX 4070
Можно определить теоретическую производительность.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Приближается выпуск следующей потребительской видеокарты в семействе NVIDIA Ada Lovelace — это GeForce RTX 4070. Инсайдеры уже высказали свои предположения по поводу основных характеристик и возможностей модели, некоторой информацией накануне решил поделиться и Мэтью Смит (Matthew Smith), специалист, поддерживающий базу данных графических процессоров ресурса TechPowerUp. В своём Twitter* @T4CFantasy Смит рассказал о тактовых частотах графического процессора будущей новинки: 1920 МГц базовый уровень и 2475 МГц — форсированная частота по официальным спецификациям для эталонных моделей. Как отмечает VideoCardz, относительно более производительного варианта RTX 4070 Ti частоты снизились, на 390 МГц по базовому уровню и на 135 МГц в режиме Boost.

реклама

Специалист добавил, что первой компанией, завершившей разработку нестандартного варианта RTX 4070, является Colorful, форсированная частота фирменной модели в серии iGame Ultra White OC повышена на 30 МГц. Также подтверждается разработка двух эталонных вариантов RTX 4070. Ранее инсайдеры заявили, что NVIDIA выпускает две версии графического процессора, одна из которых не требует реализации дополнительной схемы на печатной плате. Создатель ресурса Igor’s LAB считает, что это связано с исправлением дефектов системы контроля скорости вращения вентиляторов. Варианты RTX 4080 с новыми версиями GPU уже были замечены.

Предполагаемые характеристики RTX 4070
рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Исходя из известной информации, вычислительная производительность RTX 4070 на операциях FP32 ожидается на уровне 29 Тфлопс, что на 27,5% ниже показателя RTX 4070 Ti, но на 34% выше показателя RTX 3070 Ti. По слухам, массовое производство RTX 4070 начинается в феврале, когда видеокарты появятся в продаже, точно неизвестно.

Источники
@T4CFantasy, Twitter*
VideoCardz
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Acer планирует выпустить видеокарты серии AMD Radeon RX 7900
GeForce RTX 4070 будет холодной, дорогой и появится в продаже не раньше весны – Videocardz
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разыскиваемый ФБР Пригожин направил запрос на открытие офиса ЧВК «Вагнер» в США
20
На Украине начинают снимать бронь с сотрудников важнейших предприятий из-за больших потерь ВСУ
30
ЧВК Вагнера предлагает американцам покинуть тёмную сторону
19
Вторая из шести латвийских САУ М109А5Ö превратилась в металлолом после попадания Ланцета
11
10 млн руб за каждый подбитый танк Abrams получат бойцы СВО
52
Почему Россия до сих пор заправляет украинские танки и поставляет в Киев сталь, газ и удобрения
12
Во втором сезоне Modern Warfare 2 поменяют интерфейс главного меню
1
Калашников будет производить модернизированные автоматы АК-12, которые будут применяться в СВО
+
Создатели Atomic Heart прокомментировали информацию о передаче российским спецслужбам данных посетителей своего сайта
6
Италия отказалась предоставить Украине наступательное вооружение
1
Starlink Илона Маска помог нанести удар по штабу ВСУ в Угледаре
4
После отлета Лаврова Вашингтон пообещал ЮАР 8,5 миллиарда долларов
3
Американские танки M1 Abrams прибудут в Украину в конце 2024 года
14
От 1,5 до 10 млн руб за танк - "цены" за уничтоженные Абрамсы и Леопарды опубликовал URA.RU
4
Rolls Royce представил миниатюрный ядерный реактор, который может питать лунную базу
2
OnePlus 11R с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 будет представлен 7 февраля
+
Зюганов обещает сжечь все немецкие Leopard 2, как в ВОВ были сожжены Тигры под Прохоровкой
40
Зеленский высказался про ситуацию в Бахмуте, назвав ее жесткой для ВСУ
5
Первый запуск ракеты «Союз-5» запланирован на 2024 год
3
GeForce RTX 3060@8 Гб против Radeon RX 6600 - выбираем оптимальную игровую видеокарту до 30 000р
6

Популярные статьи

Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
119
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
288
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
14
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
14
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
17
Трассировка лучей на Xbox Series S
3
Призрак Киева был сбит над Краматорском – эксперты не исключат, что аса сбили свои со Стингера
14
Что такое спагетти-вестерн и с чем его едят
6
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
21
"В промышленных масштабах" - именно на таком уровне Россия обходит санкции согласно The Economist
13

Сейчас обсуждают

help
11:49
я на оверах только зареган больше сроку чем прожило половина комментаторов тут
Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что предупреждал Путина о последствиях начала спецоперации
Егор Нестеров
11:49
со всеми данными нужно быть сейчас максимально осторожными ,мошенников развелось .
Карта Сбера для мошеннических действий на черном рынке может стоить до 100 тысяч рублей
hendehog
11:49
Зачем покупать с проблемами на CU, когда можно купить дёшево и без проблем на али.
Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
Knarrenheins
11:48
не знал, что на оверах разрешено использовать аватарки с порнографией...
Госсекретарь США заявил, что в обмен на беспилотники Россия поставляет Ирану «современные вооружения»
-=metallist=-
11:47
Ждем комментарий вежливого о том, что *ерои не вмирають.
Призрак Киева был сбит над Краматорском – эксперты не исключат, что аса сбили свои со Стингера
VROT-VORT
11:47
это пока новая игра не вышла, у амуды есть лаг с драйвером, спустя пару мес после анонса игры выходит драйвер. у невидии на старте.
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Archimedes
11:45
Маски сброшены, игры в хорошего и плохого полицейского со стороны США в прошлом. Для России это означает возврат официальных поставок продукции Huawei.
США полностью прекратят выдачу экспортных лицензий на право поставок компонентов для нужд Huawei
VROT-VORT
11:43
только долбоёбы играют с лучами, VR, DLSS, что дальше. окажется что 90% игроков, долбоёбы? а может это ты?
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
VROT-VORT
11:42
теперь выбираешь карту с хорошим охладом памяти? правильно, одна у тебя уже деграднула, зато за 18 лет нет проблем, даже деградация памяти для тебя не проблема.
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
SANEKS
11:41
ОК бро!
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем