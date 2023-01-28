Может быть, подробнее об этих бюджетных настольных моделях станет известно после начала продаж ноутбучной линейки.

В январе NVIDIA выпустила видеокарту GeForce RTX 4070 Ti, ещё одно решение верхнего ценового сегмента. Рекомендованная стоимость модели 799 долларов США и, хотя это много меньше стоимости флагманских RTX 4090 и 4080, многие ожидают появления ещё более доступных вариантов среднего и начального класса. Интерес к таким решениям нового поколения довольно высок, в частности, из-за DLSS 3 с генерацией кадров, кто из экономных геймеров откажется от двукратного прироста частоты кадров в играх? В бюджетном сегменте технология может быть востребована гораздо сильнее, но будет ли она адекватно работать на младших видеокартах, пока неизвестно. Слухи о подготовке RTX 4070 и 4060 Ti уже появляются, теперь китайская компания Shangke Group, стоящая за брендами MaxSun и Soyo, регистрирует в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) более доступные RTX 4060 и 4050, о чём сообщает VideoCardz.

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Данный список ещё не подтверждает появление обозначенных моделей, но свидетельствует, что компания проводит предварительную регистрацию, готовясь к потенциальному запуску. Также в заявке фигурирует RTX 4070. Пока RTX 4060 и 4050 не являются активными участниками слухов, в отличие от RTX 4070 и 4060 Ti, однако вскорости начнутся продажи ноутбуков на базе мобильной серии GeForce RTX 40, где данные модели присутствуют. Поэтому новости о выпуске настольных аналогов можно ждать в любой момент.

Источники ЕЭК VideoCardz