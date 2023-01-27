Lunar Lake выпустят в следующем году.

Intel подтвердила планы представить в этом году потребительские процессоры Meteor Lake и серверные Emerald Rapids, сообщает VideoCardz со ссылкой на финансовый отчёт компании. К сожалению, подробности вывода на рынок будущих продуктов не разглашаются, что оставляет пространство для дальнейшего существования ранее появившихся слухов о подготовке обновления для серии настольных процессоров Raptor Lake-S. Официально Meteor Lake запланирован на вторую половину этого года, но какая конкретно линейка продуктов, неизвестно. Процессоры семейства Lunar Lake, которые, как выяснилось, предназначены для маломощных ноутбуков, появятся в следующем году и, похоже, будут сосуществовать с Meteor Lake, заменив недавно представленную серию Alder Lake-N.

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Что касается серверного сегмента, Intel длительно шла к выпуску процессоров Sapphire Rapids и теперь, наконец-то преодолев все трудности, устремляется вперёд, пытаясь наверстать отставание от графика. Таким образом, Sapphire и Emerald Rapids будут представлены в один год, Emerald Rapids во второй его половине.

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Никаких намёков на подтверждение существующих слухов в отчёте компании не уловили, кроме Raptor Lake-S Refresh по Сети также гуляет информация о подготовке новых дискретных видеокарт Arc Alchemist и Alchemist+ в начальном и среднем сегменте, неизвестная модель уже отметилась в одном из бенчмарков накануне.