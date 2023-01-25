Возможно, это один из новых настольных вариантов.

Ранее в Сети появились слухи о планах Intel расширить линейку видеокарт Arc рядом моделей начального и средне-бюджетного сегмента, часть из которых будет иметь отношение к обновлённом семейству Alchemist Plus. После сложного запуска серии Alchemist в компании осторожны со сроками и прогнозами, поэтому официально никаких подробностей неизвестно, но находка ресурса VideoCardz в базе данных бенчмарка CompuBench может указывать на то, что какие-то новые модели в лабораториях Intel тестируются.

256 вычислительных блоков говорят о наличии 16 блоков Xe-Cores. Источник: CompuBench

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Intel может работать над новой видеокартой с 16 вычислительными блоками Xe-Cores, такой вариант уже существует в мобильном сегменте — это Arc A550M на базе графического процессора ACM-G10. Но отметившаяся в CompuBench модель работала на куда больших частотах, чем мобильный вариант, так что, может быть, это новый настольный аналог. Пиковые частоты неизвестной модели составили 2400…2450 МГц, в то время как для мобильной Arc A550M заявлена базовая частота 900 МГц. По результатам производительности в базе данных CompuBench, оценка неизвестной новинки примерно на 42% меньше, чем у флагманского решения серии Arc A770.

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Стоит напомнить, что в настольном сегменте пока так и не появилась представленная в стартовой линейке модель Arc A580. Графический процессор этого варианта предлагает 24 вычислительных блока Xe-Cores и базовую частоту 1700 МГц.

Источники CompuBench VideoCardz