Intel может представить процессоры Lunar Lake в 2024 году или позже. Как ожидается, это семейство выйдет после Arrow Lake и Meteor Lake, а для его производства будут использовать технологию упаковки Foveros вместе с нормами Intel 20A или 18A (ангстрем). Точной информации ещё не так много, но накануне выяснилось, что архитектура процессоров Lunar Lake ориентирована на мобильные устройства и наиболее важным критерием при её разработке является энергоэффективность. Об этом журналисту и блогеру Яну Катрессу (Ian Cutress) стало известно от Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), исполнительного вице-президента и генерального директора группы клиентских вычислений, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* журналиста @IanCutress.
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Архитектура Lunar Lake разрабатывается с нуля, решения получат модернизированные блоки CPU, GPU и VPU с более низким энергопотреблением. Ожидается, что продукты на базе Lunar Lake будут работать от батареи в течение всего дня без ущерба для производительности. Скорее всего, семейство преимущественно будет нацелено на сегмент продуктов с мощностью 15 Вт и менее, однако новый дезинтегрированный и масштабируемый подход Intel позволяет применять те или иные логические блоки для разных категорий продуктов.
По словам Катресса, Intel расскажет подробнее о Lunar Lake 26 января, в день публикации финансового отчёта за четвёртый квартал 2022 года.
- Источники
- @IanCutress в Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ