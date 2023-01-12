И другие проблемы с авто-разгоном и падением производительности.

AMD выпустила новый пакет программного обеспечения AMD Software: Adrenalin Edition 23.1.1 и снова только для видеокарт серии Radeon RX 7900, почему, разберёмся далее, а пока об изменениях. Поддержки каких-либо игр добавлено не было, новый выпуск сосредоточен на исправлениях, так инженеры устранили следующие ошибки:

периодический тайм-аут драйвера может возникать после активации профиля автоматического разгона в настройках производительности

критические ошибки или превышение времени ожидания драйвера в игре Valheim при использовании Vulkan API и в обновлённом «Ведьмак 3: Дикая Охота» при включении трассировки лучей

незначительное снижение производительности может наблюдаться после сброса настроек к заводским

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При этом некоторые из известных проблем решить ещё не удалось. К этим проблемам относится повышенное энергопотребление в режиме ожидания при использовании дисплеев с высоким разрешением и высокой частотой обновления; подтормаживания во вступительной части UNCHARTED 4: A Thief's End; проблемы с производительностью в VR. Также возможны проблемы при использовании расширенных конфигураций дисплея: сбои и зависание драйвера при включении Radeon Super Resolution, падение производительности в играх и при воспроизведении видео.

Пользователи задаются вопросом, где же обновления драйверов для видеокарт предыдущего поколения, в обсуждении на Reddit пользователь под псевдонимом BluesSteenV2 представился сотрудником AMD и отметил, что команда сейчас сосредоточена на исправлении проблем Radeon RX 7900. Поэтому выходят целенаправленные выпуски для новинок, но в скорости должен появиться унифицированный драйвер для всех серий видеокарт. Точные сроки пользователь не назвал, да и нет подтверждения того, что он имеет отношение к компании AMD, так что не стоит опираться на эту информацию, впрочем, ничего конкретного озвучено и не было.

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Владельцам видеокарт предыдущих поколений стоит внимательно отнестись к недавним новостям об аномальном всплеске поломок Radeon RX 6900 и RX 6800. Один из зарубежных мастеров отметил большой наплыв видеокарт с повреждением GPU и коротким замыканием, все обращения объединяет одно — недавнее обновление драйвера до версии 22.11.2. Точная причина поломки неизвестна, но дополнительная бдительность не помешает.

Источники AMD Reddit