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С GDDR6X памятью новая GeForce RTX 3060 Ti быстрее разогнанных GDDR6 моделей, но уступает RTX 3070
Появилось первое подробное тестирование.
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В прошлом году NVIDIA обновила ряд видеокарт GeForce RTX 30 серии, включая RTX 3060 Ti, которую оснастили GDDR6X памятью 19 Гбит/с взамен обычной GDDR6 16 Гбит/с. Ранняя информация о результатах такого обновления обнадёживала, по производительности модель догоняла RTX 3070, но в отсутствии подробных сравнительных результатов какие-либо окончательные выводы делать было преждевременно. Обновлённая версия видеокарты KFA2 GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X 1-Click OC Plus попала в руки специалистов технического ресурса ITHardware, передаёт VideoCardz, подробное тестирование показывает, что в среднем она до 2% быстрее нестандартного разогнанного варианта RTX 3060 Ti TUF Gaming от ASUS, частоты графического процессора которого повышены примерно на 5,5%. Так что преимущество над стандартным исполнением RTX 3060 Ti должно быть ещё выше.

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В 1440p средние результаты для некоторых из тестировавшихся видеокарт:

  • Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC — 185,88 FPS
  • KFA2 GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X 1-Click OC — 163,49 FPS
  • ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF O8G GAMING — 160,72 FPS
  • PowerColor Radeon RX 6650 XT Red Devil — 134,92 FPS
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Также в тестировании проверили возможности разгона исполнения KFA2 и они оказались достойными, частоту графического процессора удалось поднять до 1815 МГц, а скорость работы памяти примерно до 20,2 Гбит/с. В отдельных играх это позволило поднять производительность на значение до 5,5%, однако до уровня производительности RTX 3070 видеокарте далеко даже с разгоном, старший вариант иногда показывает существенно большую производительность, в среднем на 13,5% в разрешении 1440p.

Источники
ITHardware
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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