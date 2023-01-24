Появилось первое подробное тестирование.

В прошлом году NVIDIA обновила ряд видеокарт GeForce RTX 30 серии, включая RTX 3060 Ti, которую оснастили GDDR6X памятью 19 Гбит/с взамен обычной GDDR6 16 Гбит/с. Ранняя информация о результатах такого обновления обнадёживала, по производительности модель догоняла RTX 3070, но в отсутствии подробных сравнительных результатов какие-либо окончательные выводы делать было преждевременно. Обновлённая версия видеокарты KFA2 GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X 1-Click OC Plus попала в руки специалистов технического ресурса ITHardware, передаёт VideoCardz, подробное тестирование показывает, что в среднем она до 2% быстрее нестандартного разогнанного варианта RTX 3060 Ti TUF Gaming от ASUS, частоты графического процессора которого повышены примерно на 5,5%. Так что преимущество над стандартным исполнением RTX 3060 Ti должно быть ещё выше.

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В 1440p средние результаты для некоторых из тестировавшихся видеокарт:

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC — 185,88 FPS

KFA2 GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X 1-Click OC — 163,49 FPS

— 163,49 FPS ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF O8G GAMING — 160,72 FPS

PowerColor Radeon RX 6650 XT Red Devil — 134,92 FPS

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Также в тестировании проверили возможности разгона исполнения KFA2 и они оказались достойными, частоту графического процессора удалось поднять до 1815 МГц, а скорость работы памяти примерно до 20,2 Гбит/с. В отдельных играх это позволило поднять производительность на значение до 5,5%, однако до уровня производительности RTX 3070 видеокарте далеко даже с разгоном, старший вариант иногда показывает существенно большую производительность, в среднем на 13,5% в разрешении 1440p.

Источники ITHardware VideoCardz