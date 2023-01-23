В промышленности такие видеокарты ещё могут применяться.

Дискретные видеокарты в формате MXM ранее были распространены в производительных потребительских ноутбуках, в современных решениях этого класса компоненты предпочитают распаивать на одной плате — это проще, дешевле и позволяет сделать конечные устройства компактнее. Однако видеокарты в форм-факторе MXM продолжают выпускать, например, для ноутбуков и компактных систем профессионального и промышленного класса. Соответственно, в данном исполнении чаще встречаются видеокарты из профессиональных серий, однако есть варианты, хорошо знакомые по потребительским сериям. Так недавно в Сети заметили AMD Radeon RX 6600 в формате MXM, а теперь на просторах китайской торговой площадки Taobao появилась Intel Arc A380, что заметил пользователь Twitter* под псевдонимом Bionic_squash.



Источник: Графический процессор Intel ACM-G11 и три чипа памяти по 2 ГБИсточник: Shenzhen Lingin Technology, Taobao

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Intel Arc A380 является моделью начального класса, даже в исполнении для настольных ПК эта видеокарта очень компактная, существуют низкопрофильные варианты, так что в формате MXM ускоритель чувствует себя вполне комфортно. К охлаждению модель не привередлива, ибо её стандартный тепловой пакет всего лишь 75 Вт. В объявлении отмечается, что MXM варианты применяются в промышленных системах, изготовлена видеокарта компанией Shenzhen Lingin Technology, также известной по потребительским моделям Gunnir. Стоит решение 1900…2199 китайских юаней или 280…325 долларов США по текущему курсу, довольно дорого, учитывая, что рекомендованная цена настольной Arc A380 составляет около 1000 юаней или 140…150 долларов США.