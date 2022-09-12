Современные видеокарты в таком формате встречаются редко.

Форм-фактор MXM ранее был распространён среди производительных мобильных дискретных видеокарт. В настоящее время производители платформ для ноутбуков распаивают как можно больше компонентов на одной плате. В производстве это дешевле, проще, позволяет сделать конечное устройство компактнее, видеокарты формата MXM встречаются всё реже. Однако участнику портала Reddit под псевдонимом SurfaceDockGuy удалось где-то раздобыть Radeon RX 6600 в формате MXM, это редкая и интересная находка.

реклама

Предназначение модели не уточняется, но судя по относительно крупной комплектной системе охлаждения с радиатором и тепловыми трубками, для ноутбуков видеокарта не предназначалась, по крайней мере, обычных моделей. Возможно, этот вариант предназначен для внешних корпусов или специальных серверов, предполагает Tom’s Hardware. Плата довольно неплохо оснащена, присутствует 10 фаз питания, подсистема памяти не урезана, присутствуют 4 микросхемы GDDR6. Используемый графический процессор ничем не отличается от мобильного и настольного вариантов, кроме ограниченного до 75 Вт уровня TDP. Но с помощью стороннего ПО лимит можно повысить и производительность будет соответствовать более мощным вариантам, отмечает SurfaceDockGuy.