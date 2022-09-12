Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Редкий вариант AMD Radeon RX 6600 в форм-факторе MXM запечатлели на фото
Современные видеокарты в таком формате встречаются редко.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

Форм-фактор MXM ранее был распространён среди производительных мобильных дискретных видеокарт. В настоящее время производители платформ для ноутбуков распаивают как можно больше компонентов на одной плате. В производстве это дешевле, проще, позволяет сделать конечное устройство компактнее, видеокарты формата MXM встречаются всё реже. Однако участнику портала Reddit под псевдонимом SurfaceDockGuy удалось где-то раздобыть Radeon RX 6600 в формате MXM, это редкая и интересная находка.

Источник: SurfaceDockGuy, Reddit

реклама

Предназначение модели не уточняется, но судя по относительно крупной комплектной системе охлаждения с радиатором и тепловыми трубками, для ноутбуков видеокарта не предназначалась, по крайней мере, обычных моделей. Возможно, этот вариант предназначен для внешних корпусов или специальных серверов, предполагает Tom’s Hardware. Плата довольно неплохо оснащена, присутствует 10 фаз питания, подсистема памяти не урезана, присутствуют 4 микросхемы GDDR6. Используемый графический процессор ничем не отличается от мобильного и настольного вариантов, кроме ограниченного до 75 Вт уровня TDP. Но с помощью стороннего ПО лимит можно повысить и производительность будет соответствовать более мощным вариантам, отмечает SurfaceDockGuy.

Источник:
SurfaceDockGuy, Reddit
Tom's Hardware
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #amd radeon
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайские умельцы продают Radeon RX 6600M под видом настольных RX 6600
В ЕЭК заметили заявку на регистрацию 11 вариантов видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 от GIGABYTE
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Алиэкспресс продают фейковые SSD Xiaomi 1ТБ, споры закрывают в пользу продавца
70
MSI готовит материнские платы Intel Z790 с поддержкой оперативной памяти DDR4
5
15 сентября состоится официальный релиз Tank Company
1
Показаны фотографии строящегося завода по производству БПЛА Bayraktar в Украине
94
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
23
GeForce RTX 4060 может разочаровать сравнительно невысоким уровнем производительности — инсайд
24
Intel отменяет будущие видеокарты Arc Gaming
20
Пользователи со всего мира рисуют рыцарей-котов и рыцарей-собак с помощью нейросети Stable Diffusion
4
Карты оплаты Xbox Game Pass вернулись в российские магазины
2
С очками Lenovo просмотр сериала или фильма без телевизора станет реальностью
9
Авторы ремейка Dead Space подготовят игру про Железного человека — инсайдер
1
Есть шанс, что Intel проиграла битву за рынок дискретных игровых видеокарт, а проект ARC закроют
50
Из двух обнаруженных экзопланет одна может быть обитаемой
5
PCI-SIG предупреждает, что адаптеры питания 12VHPWR могут расплавиться или загореться
7
Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
30
Обновление CapFrameX: поддержка AMD Zen 4 и Intel Sapphire Rapids, датчиков Raptor Lake и Arc A
1
Глава Intel считает маловероятным захват Тайваня Китаем в ближайшие пять лет
38
Инсайдер раскрыл дату выхода двух новых видеокарт Nvidia
+
Ubisoft решила отказаться от вставок современности в последующих играх Assassin’s Creed
15
Китайские умельцы продают Radeon RX 6600M под видом настольных RX 6600
5

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Сентябрь)
84
ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
68
Записки Космического Сантехника. Apple MacBook Pro 13
8
Установка кулера Cryorig C7 на сокет LGA1700 и сравнение с Alpenföhn Silvretta
6
Обзор игры Cow Simulator
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
+

Сейчас обсуждают

aggile
11:27
"Я" "Я" "Я" "даже Я"... Да кого вообще ебет твое мнение и желания времен питекантропов бэкапить фильмы и игры ? Доживешь до 40+ - поймешь, что все эти твои склады из фильмов, забытых игр, фо...
ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
warmuza
11:27
Нет, сейчас полно приличных хат за 35-40. Цены знаю, потому что сам сдаю однушку 37м в Отрадном за 40к.
Среднему россиянину нужно работать 40 дней, чтобы купить iPhone 14 Pro, американцу - 6 дней
Я против жёлтых
11:23
Обычные налоги с ЗП, и попробуй не заплатить тебя быстро в штатах пасадят, и самый маленький налог с ЗП в штатах - 28% и самый большой 35% + Social Security + Medicare + Federal Income Tax + State Une...
Среднему россиянину нужно работать 40 дней, чтобы купить iPhone 14 Pro, американцу - 6 дней
LorDex
11:21
У меня такие же 3 штуки на передней стенке стоят. Для любителей тишины самое то. При своих дб воздух гонят очень хорошо.
ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
Я против жёлтых
11:19
Так на днях администрация Байдена заявила, что создали 33 рабочих места на человека )))
Среднему россиянину нужно работать 40 дней, чтобы купить iPhone 14 Pro, американцу - 6 дней
Я против жёлтых
11:18
Это без налога указана ЗП, и ты гонишь. А ещё с этой ЗП нужно жрать, платить за съёмное жильё, платить кредиты и т.д. То есть ещё нужно побираться с этой ЗП в штатах!
Среднему россиянину нужно работать 40 дней, чтобы купить iPhone 14 Pro, американцу - 6 дней
Александр Скотников
11:18
Xyйня ципсошная, cъeби отседова.
В октябре Nvidia выпустит RTX 3060 8 ГБ и RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X
Вассисуалий Лоханкин
11:16
А что свою не покажешь, свидомит? Или это другое?
Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
CTyDeHT
11:14
пфф, там тоже самое внутри, что во всех дешевых netac и тп
Китайскую компанию Netac «подловили» на замене контроллера и памяти в SSD на более дешевые
Degit22
11:14
Выглядит как сильно жёсткий авторазгон до предела по температуре, наверняка поправят.
Энтузиаст рассказал о методе снижения температуры для процессоров AMD Ryzen 7000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем