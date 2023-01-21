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NVIDIA RTX 6000 Ada поступила в продажу по цене 6800 USD — 18176 CUDA и 48 ГБ памяти
Видеокарта получила практически полностью функциональный графический процессор AD102, но компактнее RTX 4090 и использует двухслотовое охлаждение с центробежным вентилятором.
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Vishal Bansal, Unsplash

Начались продажи профессиональной видеокарты NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, модель стала доступна на официальном сайте компании и стоит 6800 долларов США, сообщает Wccftech. Что интересно, видеокарта использует практически полностью функциональный графический процессор AD102, в отличие от игровой GeForce RTX 4090. В варианте GPU для RTX 6000 Ada активны 142 вычислительных блока Streaming Multiprocessor (SM) из 144, что говорит о наличии 18176 CUDA-ядер, в GPU под кодовым обозначением AD102-300, который используется в GeForce RTX 4090, активны только 128 блоков SM и 16384 CUDA-ядра — есть запас для выпуска новых моделей, например, Ti или Super, а может быть даже нового TITAN.

Источник: NVIDIA

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Вычислительная производительность NVIDIA RTX 6000 Ada на операциях FP32 достигает значения 91,1 Тфлопс, что примерно на 10% выше чем у GeForce RTX 4090, при этом энергопотребление профессиональной модели 300 Вт, а не 450 Вт, как у игрового варианта. Охлаждение используется сравнительно компактное, двухслотовая система с центробежным вентилятором, как выяснилось днями ранее, такая конструкция может справиться и с RTX 4090. Для дополнительного питания используется 16-контактный разъём (12+4). Из других преимуществ про-варианта можно отметить активность в GPU трёх декодеров NVDEC и трёх энкодеров NVENC, в варианте для RTX 4090 конфигурация урезана.

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NVIDIA RTX 6000 Ada оснащается 48 ГБ GDDR6 видеопамяти с поддержкой коррекции ошибок ECC, шина 384-битная, используются чипы 20 Гбит/с, по общей пропускной способности видеокарта не сильно уступает игровой GeForce RTX 4090 с GDDR6X видеопамятью — 960 ГБ/с против 1008 ГБ/с.

Источники
NVIDIA
Wccftech
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#nvidia #видеокарты
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