В прошлом поколении видеокарт NVIDIA флагманские модели GeForce RTX 3090 встречались в компактном двухслотовом исполнении, на базе системы охлаждения с центробежным вентилятором. В новом поколении применить такой дизайн для RTX 4090 решаются не многие, кроме того, возможны ограничения на применение такого дизайна в продуктах потребительского класса.
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Охлаждение эталонного варианта GeForce RTX 4090 занимает три слота расширения, а нестандартные конструкции — порой ещё больше. Что касается TGP, стандартные спецификации указывают на 450 Вт, но для вариантов с дополнительным разгоном значение может приближаться к 600 Вт. Вряд ли двухслотовая система охлаждения с центробежным вентилятором сможет отвести такое количество тепла, однако некоторые производители изготавливают подобные видеокарты для специфических случаев применения.
Двухслотовая GeForce RTX 4090, изготовленная неизвестным производителем под заказ, оказалась в руках пользователя Reddit под псевдонимом BottleneckEvader, сообщает VideoCardz. Владелец опубликовал фотографии и результаты нескольких тестов, что позволяет оценить возможности охлаждения. Тепловой пакет видеокарт жёстко ограничен лимитом 450 Вт, в 3DMark Time Spy модель набрала 35908 баллов на стандартных настройках и 36956 баллов с небольшим разгоном.
Температуры в тестах достигали 78°C по графическому процессору и 98°C по видеопамяти, уровень шума был настолько высок, что владельцу потребовались наушники с шумоподавлением — вентилятор вращался на скорости 5200 об/мин. Судя по результатам 3DMark, теплового троттлинга удалось избежать, в бенчмарке видеокарта разогрелась до 71°C и 84°C соответственно, оценка соответствует среднему результату по базе данных, честно говоря, это удивительно.
Внешне видеокарта похожа на профессиональные решения NVIDIA, в частности, новые видеокарты RTX 6000 Ada используют двухслотовое охлаждение с центробежным вентилятором и по спецификациям они ещё производительнее, чем RTX 4090. Большее количество активных функциональных блоков позволило довести вычислительную производительность на операциях FP32 до 91 Тфлопс, но мощность RTX 6000 Ada ограничена значением 300 Вт.
- Источники
- BottleneckEvader, Reddit
- VideoCardz