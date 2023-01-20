Неделей ранее мастер из Германии сообщил, что за несколько недель получил десятки неисправных Radeon RX 6900 и RX 6800, драйвер был под подозрением.

Risto Kokkonen, Unsplash

Мастер по ремонту электроники и YouTube блогер KrisFix-Germany опубликовал видео, завершающее историю об аномальном наплыве неремонтопригодных видеокарт AMD Radeon RX 6900 и 6800. Об этом сообщалось на прошлой неделе: за несколько недель мастер получил около 50 видеокарт, практически все имели одинаковые симптомы и безвозвратно потерянный GPU, причём несколько GPU буквально развалились при снятии системы охлаждения. Всех клиентов объединяло одно, недавно они устанавливали новый драйвер Adrenalin 22.11.2. Специалист обратился к сообществу, чтобы предупредить о потенциальной опасности и собрать больше информации для выявления точной причины возросшего количества неисправных видеокарт. Забегая вперёд, можно сказать, что драйвер оказался ни при чём.

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KrisFix-Germany протестировал видеокарты Radeon RX 6900 и 6800, эталонные модели и модели от сторонних производителей. Среди них были абсолютно не тронутые, с пломбами. Для тестирования выбрали драйвера Adrenalin 22.5.1 и потенциально проблемный 22.11.2. Специалист нагружал видеокарты, в частности, используя FurMark, и собирал статистику по рабочим показателям, включая напряжение, которое замерялось непосредственно на видеокартах.

Никаких изменений в напряжениях между драйверами 22.5.1 и 22.11.2 специалист не выявил, также удостоверившись, что драйвера не вносят какие-либо изменения в прошивку. Единственное, что не понравилось специалисту, высокий нагрев эталонных видеокарт — температура в самой горячей точке достигала 95…100°C. Исправить это можно корректировкой скорости вращения вентиляторов, удалось добиться 70°C при 50% скорости вращения.

Так и не найдя причину, специалист заинтересовался одной деталью: на видеокартах многих клиентов были пломбы, что позволяло им воспользоваться официальной гарантией. Почему они пришли в мастерскую. Около половины клиентов объяснили, что приобрели видеокарту на вторичном рынке и не имеют возможности воспользоваться официальной гарантией. Выяснилось, что все видеокарты вышли из строя спустя несколько дней после покупки. Всё так сложилось, что куплены они были в конце ноября или декабре, поэтому первым драйвером после приобретения для них стал Adrenalin 22.11.2, попавший под подозрение.

В итоге мастер высказал теорию, что все вышедшие из строя видеокарты были куплены из одного и того же места, где хранились неправильно, при высокой влажности. Если после хранения в условиях с повышенной влажности начать пользоваться видеокартой, то при нагреве до 90…100°C чип может лопнуть — это известный в кругу мастеров факт. Эталонное варианты, как выяснилось, нагреваются до такой температуры. Отсюда и разрушенные чипы. Поэтому при заказе чипов в мастерскую из-за рубежа, первое, что делается перед их установкой, 24 часовая просушка в печи, объяснил специалист. Обычным пользователям стоит обратить на это внимание, тем более, что многие видеокарты на вторичке сейчас могут идти от майнеров и не факт, что они озадачивались их должным хранением после разборки ферм.

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