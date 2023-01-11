Короткое замыкание и повреждение GPU.

В Сети появились настораживающие сообщения о выходе из строя флагманских видеокарт из серии AMD Radeon RX 6000. Накануне пользователи обратили внимание на видео немецкого мастера по ремонту электроники и YouTube блогера KrisFix-Germany, где тот выразил беспокойство по поводу аномального роста количества обращений в мастерскую для восстановления различных вариантов видеокарт Radeon RX 6900 и RX 6800. В общей сложности за 3…4 недели в мастерскую поступила 61 видеокарта, в 48 случаях диагностика показала неисправность графического процессора. На видео заметно повреждение чипа и в комментариях специалист подтверждает это, отмечая, что все 48 видеокарт имеют одинаковые симптомы — короткое замыкание в обвязке SOC, памяти и контроллера памяти.

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В результате опроса владельцев видеокарт не удалось выявить какие-либо нарушения в эксплуатации, все видеокарты использовались по прямому назначению, для работы и игр. Но один факт специалиста насторожил: незадолго до выхода видеокарт из строя все владельцы обновляли драйвера и, что повышает подозрения, все устанавливали выпущенный в декабре прошлого года пакет Adrenalin Edition 22.11.2. Однако на данный момент преждевременно делать какие-либо выводы, точные причины аномалии неизвестны и поэтому специалист решил обратиться к сообществу для сбора дополнительной информации и статистики.

Под видео KrisFix-Germany появились разные комментарии, кто-то пишет об отсутствии каких-либо проблем, а кто-то подтверждает опасения, заявляя, что его видеокарта тоже вышла из строя вскорости после обновления драйверов. Из общей массы комментариев стоит выделить несколько наблюдений, которые могут быть важными, так некоторые пользователи после установки драйверов обратили внимание на:

появление свиста дросселей, который может возникать независимо от уровня нагрузки на видеокарту

повышение температуры графического процессора или температуры в самой горячей точке

другие изменения в показателях работы: появление скачков мощности, частот, напряжения

Ситуация настораживает, но причины пока неизвестны, можно порекомендовать владельцам видеокарт либо повременить с установкой новых драйверов, либо откатиться на предыдущие версии, если драйвера были обновлены.

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