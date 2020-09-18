Появился вариант GeForce RTX 3090 с «турбо» охлаждением
Могли бы вы представить себе версию GeForce RTX 3090 с охлаждением, использующим центробежный вентилятор или, проще говоря, турбину? Видеокарта GeForce RTX 3090 обладает высоким тепловыделением, что в совокупности с компактной печатной платой и плотным расположением компонентов требует эффективного и быстрого отвода тепла со всей площади PCB. В данном случае сложно себе представить применение системы охлаждения (СО) с турбиной. Эти СО обычно ассоциируются с высоким нагревом и шумом.
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Компания GIGABYTE, похоже, считает возможным применять такую СО для видеокарты RTX 3090. Более того, видеокарта GIGABYTE в таком исполнении не перекрывает более 2 слотов расширения. Интересно, какое чудо спасет RTX 3090 от перегрева. На фоне эталонной СО от NVIDIA с огромным радиатором и двумя вентиляторами и на фоне не менее огромных решений сторонних производителей, которые занимают даже три слота расширения, данная турбина выглядит очень неубедительно.
К сожалению, кроме фотографий общего вида на данный момент нет никаких дополнительных материалов, раскрывающих внутреннее строение СО, неизвестны и рабочие частоты. Все, что уточняется на сайте производителя, это наличие испарительной камеры, накрывающей графический чип. Можно предположить, что производитель пошел на снижение частот и напряжений для того, чтобы сохранить работоспособность видеокарты.
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