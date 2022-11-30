Видеокарта появляется в первых каталогах с ценой от 7300 долларов США.

Компания NVIDIA вместе с игровыми решениями Ada Lovelace представила и профессиональные, новым флагманом для рабочих станций стал ускоритель RTX 6000 Ada. Примечание Ada или Ada Generation является частью официального названия и позволяет лучше отличать новую модель от решения предыдущего поколения на базе архитектуры Ampere — RTX A6000.

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Профессиональные видеокарты RTX 6000 Ada уже начали появляться в каталогах, сообщает VideoCardz, что позволяет поближе познакомиться с характеристиками ускорителя и его ценой. В основе модели лежит графический процессор AD102, как и в игровой GeForce RTX 4090, но в случае RTX 6000 Ada используется другая версия, где практически все функциональные блоки активны — если такой графический процессор и появится в игровой линейке, то только в какой-нибудь гипотетической RTX 4090 Ti.

В версии AD102 для RTX 6000 Ada активно 142 потоковых процессора (SM) из 144 и это открывает доступ к 18176 CUDA-ядрам. Для сравнения, в AD102-300 для RTX 4090 активны только 128 SM и 16384 CUDA-ядра. Производительность видеокарты на операциях FP32 составляет 91,1 Тфлопс и говорит о том, что частоты графического процессора RTX 6000 Ada и GeForce RTX 4090 сопоставимы, но, на удивление, энергопотребление профессиональной видеокарты ограничено уровнем 300 Вт, когда для RTX 4090 заявлено TGP 450 Вт.

Лимит в 300 Вт позволил использовать для RTX 6000 (Ada) более простое и компактное охлаждение — аккуратную двухслотовую систему с центробежным вентилятором. Что касается памяти, используется 48 ГБ GDDR6 с коррекцией ошибок ECC и скоростью чипов 20 Гбит/с — это даёт пропускную способность 960 ГБ/с.

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В каталогах различных поставщиков видеокарта появилась по цене в диапазоне 7300…8300 долларов США, также VideoCardz отмечает, что драйвер для видеокарты уже выпущен, а значит скоро официальное начало продаж.