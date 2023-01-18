Как и зачем, пока остаётся непонятно.

Амбициозный бренд портативных игровых консолей AyaNeo обновил характеристики анонсированной ранее модели Next II с 8-дюймовым дисплеем — она должна стать первым устройством данного класса, предлагающим дискретную графику. Ранее одним из вариантов оснащения рассматривались мобильные процессоры AMD Ryzen 6000 и мобильная графика Radeon RX 6000M, но в начале года AMD представила новые решения и теперь в AyaNeo нацелены на них.

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Новые маркетинговые материалы, опубликованные AyaNeo в Twitter*, сообщают, что в Next II планируют использовать процессор AMD Ryzen серии 7000, а также новую дискретную графику. Более никаких подробностей по конфигурации железа не уточняется, чего ждать от устройства, пока непонятно. AMD объединила в серии мобильных процессоров Ryzen 7000 множество моделей на базе различных итераций и вариаций архитектуры Zen: Zen2, Zen3, Zen3+ и Zen4. Выбор богатый, в зависимости от серии максимальная производительность и возможности существенно отличаются.

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Что подразумевается под новой дискретной графикой, тоже не очень понятно, можно только предположить, что имеется в виду мобильная линейка Radeon RX 7000M, первые видеокарты из которой тоже были представлены AMD, в частности Radeon RX 7600S, которую можно настроить на работу при TDP около 50 Вт. Но вряд ли такой вариант можно установить в портативную игровую консоль, возможно, AyaNeo известно о будущих, ещё не анонсированных вариантах с более низким TDP. Так или иначе, уместить в портативную консоль дискретную графику, сохранив автономность и компактность при допустимых температурных показателях, задача довольно сложная. Кроме того, встаёт вопрос, а нужно ли, ведь AMD представила серию процессоров Ryzen 7040 (Phoenix) с новой, ещё более производительной интегрированной графикой 700-серии на базе архитектуры RDNA 3 и с поддержкой LPDDR5X.

Источники @AYANEO__ в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ