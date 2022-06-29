Планируются модели на базе AMD Radeon RX 6000 и Intel Arc.

Брэнд AYANEO за последние несколько месяцев представил большой ассортимент портативных игровых консолей, охватывающий несколько ценовых сегментов. Все эти модели, как и модели от многих других производителей, полагаются на современные мобильные процессоры с интегрированной графикой, но теперь AYANEO хочет стать первопроходцем, выпустив портативную игровую консоль с дискретной графикой. Такая модель была анонсирована сегодня под названием AYANEO NEXT 2.

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Кроме того, что AYANEO NEXT 2 является первой в мире портативной игровой консолью с дискретной графикой, она станет первым таким устройством с графикой Intel Arc на борту. Также компания предложит ещё один вариант с AMD Radeon RX 6000. Точные модели не называются, но наверняка в устройство такого форм-фактора поместятся только варианты начального уровня.

AYANEO NEXT 2 выглядит крупнее других моделей с интегрированной графикой, если последние были компактнее Steam Deck, то на этот раз размеры могут сравняться. Есть ещё кое-что, чем AYANEO NEXT 2 схожа с консолью Valve — два небольших трекпада с каждой стороны. Это может намекать на совместимость системы управления с играми, сертифицированными для Steam Deck.

Новая линейка продуктов AYANEO. Источник: AYANEO YouTube

Теперь в новой линейке продуктов AYANEO есть консоли стоимостью менее 300 USD и те, что стоят до 1000 USD. Вероятно, AYANEO NEXT 2 нацелена на ещё более дорогой сегмент, но пока цена и сроки запуска не уточняются.

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