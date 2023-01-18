Но эталонная плата всё равно останется с 12+4-контактным разъёмом дополнительного питания.

В этом году линейка настольных дискретных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 должна расшириться моделями среднего и, возможно, начального класса. Для ноутбуков такие ускорители уже представили. Как ожидается, следующей настольной моделью станет RTX 4070, для которой готовят графические процессоры AD104-250 и 251. За ней должна подоспеть RTX 4060 Ti и, как сообщает Twitter* инсайдер Kopite7kimi, данная модель может быть очень компактной и отличаться сравнительно небольшим TDP.

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По информации инсайдера, недавние корректировки конфигурации RTX 4060 Ti предполагают понижение TDP на 60 Вт — до 160 Вт. Несмотря на это, эталонная печатная плата под обозначением PG190 сохранит 12+4-контактный разъём питания. Другие предсказанные ранее характеристики пока остаются без изменений, видеокарта должна быть основана на графическом процессоре AD106-350, который предложит 4352 CUDA-ядра, а также оснащаться 8 ГБ GDDR6 видеопамяти с чипами 18 Гбит/с. Инсайдер не уточняет ширину шины, но, если она будет 128-битной, как у мобильного варианта, общая пропускная способность подсистемы памяти составит всего лишь 288 ГБ/с — чуть выше, чем у RTX 3050 прошлого поколения. Интересно, как это скажется на производительности и поможет ли видеокарте увеличенный объём кэш-памяти 2-го уровня. По слухам, выпустить RTX 4070 и 4060 Ti могут в конце первого квартала или втором квартале текущего года.

Источники @kopite7kimi в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ