Интересно будет сравнить видеокарты по относительной производительности к размерам.

Brad Starkey, Unsplash

Семейство видеокарт NVIDIA Ada Lovelace продолжит расширяться и следующей, судя по всему, появится GeForce RTX 4070. В последнее время о данной модели всё больше слухов, так накануне просочилась информация о подготовке эталонной RTX 4070 Founders Edition (FE), также появились и другие подробности, корректирующие информацию из предыдущих слухов, начинает складываться более понятная картина, но обо всём по порядку.

реклама

YouTube инсайдер RedGamingTech опубликовал на своём канале фотографии якобы коробки от эталонной версии видеокарты GeForce RTX 4070, сообщает Wccftech. Коробка выглядит очень правдоподобно и использует тот же дизайн, что и старшие модели. Как видно на одной из фотографий, вырез для фиксации видеокарты в коробке не такой большой, как для флагманских RTX 4090 и 4080, а значит видеокарта должна быть сравнительно компактной. Известен один из размеров: в высоту эталонная RTX 4070 займёт 112 мм против 137 мм у RTX 4080. Ранее инсайдер Moore's Law is Dead показал рендеры RTX 4070, сделанные, по его словам, на основе реальных снимков прототипов.

Может возникнуть вопрос, NVIDIA не выпустила эталонную версию GeForce RTX 4070 Ti, так почему должна появиться эталонная RTX 4070. Как объясняют специалисты, RTX 4070 Ti FE не выпустили из-за нехватки времени для производства большого количества новых кулеров с обозначением RTX 4070 Ti. Как известно, данная модель появилась в результате непредвиденной отмены RTX 4080 12 ГБ — видеокарту решили переименовать в RTX 4070 Ti и это повлекло за собой дополнительные затраты на повторный выпуск упаковки, отдельных деталей и других материалов.

Далее, были внесены значительные коррективы в предыдущие слухи. Ранее сообщалось о подготовке не только GeForce RTX 4070, но и RTX 4060. Первой приписывали графический процессор AD104-250, а второй AD104-251. Как сообщили авторы ресурса HKEPC в своём Twitter*, на самом деле оба этих GPU предназначены для RTX 4070, как и платы PG141-345 и 343. Как утверждается, версия GPU под номером 250 и одна из плат использует дополнительный компаратор в схеме, а версия 251 этого не требует, что в конечном итоге позволит снизить себестоимость.

Ранее инсайдеры сообщали, что графический процессор GeForce RTX 4070 получит 5888 ядер CUDA и будет оснащаться 12 ГБ видеопамяти GDDR6X 21 Гбит/с. Инсайдеры ожидают начала производства модели в середине февраля, а презентацию и начала продаж к середине года или даже втором полугодии.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming



