Первые модели ожидаются в продаже с 8 февраля.

Alireza Khatami, Unsplash

MSI готовится к продажам новых ноутбуков на базе процессоров Intel Core 13-го поколения и дискретной графики NVIDIA GeForce RTX 40. Начало продаж флагманских моделей было анонсировано компанией NVIDIA на 8 февраля, это ноутбуки на базе RTX 4090 и 4080, начало продаж более доступных моделей ожидается 22 февраля. Но накануне появились слухи, что предварительные заказы откроют за неделю, возможно, это действительно так — ноутбуки MSI появились в каталоге крупной американской торговой сети Microcenter, сообщает ресурс VideoCardz.

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Лучший ноутбук MSI, модель GT77HX Titan нового поколения, в каталоге соседствует с ценой 4700 долларов США (USD). В основе графический ускоритель GeForce RTX 4090, 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельный накопитель на 2 ТБ и 24-ядерный процессор Intel Core i9-13980HX. Похожую конфигурацию можно получить в составе ноутбука GE78HX Raider, который оценивается примерно в 4000 USD, отличие в конструкции и дисплее, в Titan установлен вариант 4K 144 Гц Mini LED, а в Raider — 1440p 240 Гц. Также в каталоге присутствует вариант ноутбука Raider за 3700 USD, в данном случае установлена RTX 4080, более медленная память меньшего объёма.

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Среди более доступных вариантов серия Pulse 15, конфигурация на базе RTX 4070, 32 ГБ оперативки и Core i7-13700H стоит около 1700 USD, ещё дешевле вариант с RTX 4060 и 16 ГБ оперативной памяти — 1500 USD. Самый доступный за 1200 долларов — ноутбук MSI Katana 15. На выбор варианты с RTX 4050 и Core i7-13620H или RTX 4060 и Core i7-12650H. Стоит напомнить, что NVIDIA определила такие модели в ценовую категорию от 1000 USD.

Источники Microcenter VideoCardz