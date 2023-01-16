Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Ноутбучный Core i9-13980HX в Cinebench R23 опередил настольные Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 7900X
Core i9-12900K тоже остался позади.
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
Alireza Khatami, Unsplash

Intel представила на выставке CES 2023 мобильную линейку процессоров Intel Core 13-го поколения, флагманской моделью стал 24-ядерный Core i9-13980HX, практически аналог настольного флагмана с тем же сочетанием 8 производительных и 16 эффективных ядер, но меньшей мощностью и частотами. Базовый показатель мощности для флагманских процессоров линейки HX равен 55 Вт, пиковая мощность 157 Вт. Частота P-ядер достигает 5,6 ГГц, а E-ядер 4,0 ГГц — это на 200 МГц и 300 МГц ниже соответствующих частот настольного 13900K. Однако ограничения не мешают 13980HX опережать многие настольные процессоры, так авторы ресурса Jarrod's Tech в своём Twitter* опубликовали тест инженерного образца ноутбука MSI Raider GE78HX, ранее он уже отметился в Geekbench, теперь же его протестировали в Cinebench R23.

Данные: @JarrodsTech в Twitter* и Guru3D

реклама

В инженерном образце ноутбука Core i9-13980HX набрал 30407 баллов, это больше, чем у настольного 32-ядерного и 64-поточного HEDT-процессора AMD Ryzen Threadripper 2990WX — вот такой прогресс за несколько лет. Мощь, которую раньше можно было уместить только в огромный настольный корпус, теперь доступна в формате ноутбука, хоть и довольно большого. По данным Guru3D, настольный Core i9-13900K в стоке набирает 37624 балла, а AMD Ryzen 9 7950X набирает 37959 баллов, на 24…25% больше. Все остальные настольные процессоры нового и прошлого поколения, не говоря уже о мобильных, уступают Core i9-13980HX, так Core i9-12900K набирает 27485 баллов, Ryzen 9 7900X 28830 баллов, а 5950X — 30054 балла.

Источники
@JarrodsTech в Twitter*
Guru3D
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры #ноутбуки
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Intel Core i9-13900KS всего на 1-5% быстрее Core i9-13900K, но более, чем на 17% дороже
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США оказались не в состоянии пополнить запас нефти, находящийся на самом низком уровне с 1984 года
3
На первой открытой экзопланете обнаружена атмосфера
3
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
2
В Украине рассказали, почему российские крылатые ракеты и Калибры никогда не закончатся
31
В магазине Регард за сутки раскупили почти всю оперативную память DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800
32
В Германии призвали восстановить «Северный поток»
7
GeForce RTX 4080 получает новую версию графического процессора и может подешеветь
17
AMD не смогла заменить неисправную RX 7900 XTX Игорю из Igors Lab
23
Под Херсоном "засветился" новейший танк Т-90М "Прорыв"
3
Спикер ВВС ВСУ: У России не закончатся ракеты
10
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
63
Почему видеокарты NVIDIA продолжат дорожать – оптимальные решения для ждунов со стажем
4
Художник показал несколько превосходных скриншотов Ведьмак 3 в 8К-разрешении
4
Dish Network и группа по защите окружающей среды подали иски, чтобы остановить SpaceX Starlink Gen 2
+
Иран подтвердил закупку современных российских истребителей Су-35 поколения 4++
5
Предварительные заказы на Galaxy S23 уже открыты
+
Сравнение производительности DirectStorage: AMD vs Intel vs Nvidia
20
Вашингтон планирует "обменять" продажу истребителей F-16 Турции на включение новых стран в НАТО
2
Украинская власть мечтает сформировать танковую бригаду, состоящую из танков Leopard-2
23
Процессоры Core i9-13900KF разгоняются лучше всех
5

Популярные статьи

8 лучших связок шестиядерных процессоров и материнских плат для игровых ПК в начале 2023 года
42
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя
70
Корабль XBOX тихо идет ко дну
39
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)
45
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
262
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
40
БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям
9
Самые ожидаемые игровые мониторы 2023 года: 540 Гц, OLED и ультраширокий экран
31
О параллельном импорте компьютерного железа
29
О богатом внутреннем мире электронных компонентов
5

Сейчас обсуждают

Xmast
12:18
Ты ссылку открывал? Я просто поначалу не увидел там страницу с 4к. Потом переключил. И дописал отзыв. Само собой 4к. Причем там 2800ti c 11 гигами по скорости равна в 4к 3700 (не ти) с 8 гигами. Разни...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)
Максим Беляков
12:17
Нвидиа не может в высокое разрешение и герцовку, так как в картах по ррц 1600 долларов эти гении инженерии сэкономили на разъёме дисплейпорт, у них стоит 1.4а, хотя, учитывая что эти же инженеры запих...
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
Евген Матвиец
12:15
АМ4 соккет лет пять ,и карты от амд были никогда никаких проблем не было.тут 3 варианта:либо автору всегда брак попадается,или он спецом хлам собирает или попросту рукожоп.да кстати и невидиа карты бы...
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
БАБУЙНЯ
12:15
Бaбyйня
Способен ли AH-64 Apache "навести шороху" на Украине и передадут ли его вообще
БАБУЙНЯ
12:15
Бaбуйня
Китайские эксперты раскритиковали прогнозы США касательно исхода битвы за Тайвань
БАБУЙНЯ
12:15
Бабyйня
БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям
FelsheR-BAN100556
12:15
Просто украинским истребителям на земле удобней.
Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают
Alex Zamfol
12:13
Не знал, что Скабеева еще и в компьютерные издания умеет!
Минобороны Великобритании опровергли поставку Украине ударных вертолётов Apache AH64
Антон Васильев
12:12
Опять сказки венского леса
Ноутбучный Core i9-13980HX в Cinebench R23 опередил настольные Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 7900X
БАБУЙНЯ
12:12
Бабуйня
Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем