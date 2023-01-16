Core i9-12900K тоже остался позади.

Alireza Khatami, Unsplash

Intel представила на выставке CES 2023 мобильную линейку процессоров Intel Core 13-го поколения, флагманской моделью стал 24-ядерный Core i9-13980HX, практически аналог настольного флагмана с тем же сочетанием 8 производительных и 16 эффективных ядер, но меньшей мощностью и частотами. Базовый показатель мощности для флагманских процессоров линейки HX равен 55 Вт, пиковая мощность 157 Вт. Частота P-ядер достигает 5,6 ГГц, а E-ядер 4,0 ГГц — это на 200 МГц и 300 МГц ниже соответствующих частот настольного 13900K. Однако ограничения не мешают 13980HX опережать многие настольные процессоры, так авторы ресурса Jarrod's Tech в своём Twitter* опубликовали тест инженерного образца ноутбука MSI Raider GE78HX, ранее он уже отметился в Geekbench, теперь же его протестировали в Cinebench R23.

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В инженерном образце ноутбука Core i9-13980HX набрал 30407 баллов, это больше, чем у настольного 32-ядерного и 64-поточного HEDT-процессора AMD Ryzen Threadripper 2990WX — вот такой прогресс за несколько лет. Мощь, которую раньше можно было уместить только в огромный настольный корпус, теперь доступна в формате ноутбука, хоть и довольно большого. По данным Guru3D, настольный Core i9-13900K в стоке набирает 37624 балла, а AMD Ryzen 9 7950X набирает 37959 баллов, на 24…25% больше. Все остальные настольные процессоры нового и прошлого поколения, не говоря уже о мобильных, уступают Core i9-13980HX, так Core i9-12900K набирает 27485 баллов, Ryzen 9 7900X 28830 баллов, а 5950X — 30054 балла.

Источники @JarrodsTech в Twitter* Guru3D * заблокирован в РФ