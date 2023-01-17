Замечена модель Asus TUF Gaming.

Vishnu Mohanan, Unsplash

Первоначальная стоимость перехода на платформу AMD AM5 оказалась довольно высока, что несомненно сказалось на продажах. Теперь компания постепенно делает новую платформу более доступной, так продажи 65-ваттных моделей процессоров Ryzen 7000 с комплектными системами охлаждения начались 10 января — можно существенно сэкономить. Следующий шагом является выпуск материнских плат начального класса на базе чипсета A620, на прошлой неделе такие решения от компании Gigabyte были замечены в базе данных Евразийской экономической комиссии. Вероятно, до презентации новых решений действительно осталось недолго, VideoCardz сообщает, что на китайской торговой площадке Goofish уже появились первые модели.

Одно из объявлений о продаже на площадке Goofish. Источник: VideoCardz

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В одном из объявлений материнская плата Asus TUF Gaming A620M Plus D5 предлагается за 799 китайских юаней, примерно 118 долларов США. По оценкам VideoCardz для зарубежного рынка, это на 25…30% дешевле самых недорогих моделей на базе чипсета B650, при этом TUF Gaming не самая доступная серия в ассортименте Asus. Что касается сроков появления данных решений в продаже, оказалось, что они были обозначены в презентации AMD на выставке CES 2023. На одном из слайдов сообщается: «Доступны в феврале 2023. Новые 65-ваттные процессоры и материнские платы AM5 начального класса». На презентации не уточнялось, что ожидается релиз A620 решений, но теперь понятно, что именно они должны появиться в будущем месяце.

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Возможности чипсета AMD A620 остаются неизвестными, наверняка он будет поддерживать меньше линий PCIe и портов USB, а также не получит какую-либо поддержку PCIe Gen5. Разгон процессора тоже может быть заблокирован, но почему-то хочется верить, что компания изменит подход, поскольку разгон на 65-ваттных Ryzen 7000 не заблокировали.

Источники VideoCardz Wccftech