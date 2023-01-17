Первоначальная стоимость перехода на платформу AMD AM5 оказалась довольно высока, что несомненно сказалось на продажах. Теперь компания постепенно делает новую платформу более доступной, так продажи 65-ваттных моделей процессоров Ryzen 7000 с комплектными системами охлаждения начались 10 января — можно существенно сэкономить. Следующий шагом является выпуск материнских плат начального класса на базе чипсета A620, на прошлой неделе такие решения от компании Gigabyte были замечены в базе данных Евразийской экономической комиссии. Вероятно, до презентации новых решений действительно осталось недолго, VideoCardz сообщает, что на китайской торговой площадке Goofish уже появились первые модели.
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В одном из объявлений материнская плата Asus TUF Gaming A620M Plus D5 предлагается за 799 китайских юаней, примерно 118 долларов США. По оценкам VideoCardz для зарубежного рынка, это на 25…30% дешевле самых недорогих моделей на базе чипсета B650, при этом TUF Gaming не самая доступная серия в ассортименте Asus. Что касается сроков появления данных решений в продаже, оказалось, что они были обозначены в презентации AMD на выставке CES 2023. На одном из слайдов сообщается: «Доступны в феврале 2023. Новые 65-ваттные процессоры и материнские платы AM5 начального класса». На презентации не уточнялось, что ожидается релиз A620 решений, но теперь понятно, что именно они должны появиться в будущем месяце.
Возможности чипсета AMD A620 остаются неизвестными, наверняка он будет поддерживать меньше линий PCIe и портов USB, а также не получит какую-либо поддержку PCIe Gen5. Разгон процессора тоже может быть заблокирован, но почему-то хочется верить, что компания изменит подход, поскольку разгон на 65-ваттных Ryzen 7000 не заблокировали.
- Источники
- VideoCardz
- Wccftech