Похоже, бюджетные платы AMD AM5 на подходе.

Недавно AMD выпустила более доступные процессоры в серии Ryzen 7000: 12-, 8- и 6-ядерную модели без индекса X в обозначении. Модели отличаются меньшими частотами и меньшим TDP, базовое значение которого 65 Вт. Стоят новинки до 120 долларов США дешевле своих старших X-вариантов и при этом комплектуются фирменными системами охлаждения. Теперь осталось дождаться более доступных материнских плат, похоже, они уже подготавливаются к анонсу и выпуску: в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заметили заявку компании GIGABYTE на регистрацию пяти моделей материнских плат AMD A620.

GIGABYTE A620

A620M D3H

A620M DS3H

A620M S2H

A620M H

A620M K

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Официально AMD ещё не представила чипсет A620, его возможности неизвестны. В прошлых поколениях чипсеты AMD серии A обладали ограниченными возможностями разгона: процессор разгонять было нельзя, а оперативную память можно. Инсайдеры не ожидают изменений для A620, но всё возможно, особенно учитывая, что спрос покупателей на новую платформу пока не так высок, если судить по статистике крупной немецкой торговой сети Mindfactory. Кроме того, вышедшие 65-ваттные модели поддерживают PBO и при его активации догоняют старшие решения по производительности.

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По слухам, выпуск материнских плат AMD A620 запланирован на 2 квартал этого года.

Источники ЕЭК @harukaze5719 в Twitter* * заблокирован в РФ