Недавно подтвердились слухи о подготовке в линейке мобильных процессоров Intel Core 13-го поколения 24-ядерного супер-флагмана Core i9-13980HX с пиковой частотой 5,6 ГГц — процессор появился в Geekbench. На данный момент в базе данных бенчмарка накопился приличный список результатов, но все они относятся к ноутбуку ASUS ROG Strix следующего поколения. Накануне Twitter* инсайдер под псевдонимом @hw_reveal назвал ещё один ноутбук, который будет основан на базе Core i9-13980HX, модель MSI, и это не анонсированный накануне MSI Titan GT77.
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Как сообщает Hardware Times, инсайдер опубликовал результат тестирования MSI Raider GE78HX, кроме Core i9-13980HX в составе 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5400. Ноутбук тестировался при сбалансированном плане электропитания, процессор набрал 2097 баллов в однопотоке и 22062 балла в многопотоке. По сравнению с отображаемыми в Geekbench результатами Core i9-13900HX, рассматриваемая модель примерно до 1…3% быстрее в однопотоке и до 5…10% в многопотоке.
Текущее поколение ноутбуков MSI Raider GE тоже предлагает модели на базе процессоров Intel Core HX 12-го поколения, вплоть до топового Core i9-12900HX в GE77HX. Относительно результатов этой модели новая примерно на 17,5% быстрее в однопотоке и на 47% в многопотоке.
- Источники
- Geekbench
- @hw_reveal в Twitter*
- Hardware Times
- * заблокирован в РФ