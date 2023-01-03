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Intel представила мобильные процессоры Core 13-го поколения: до 24 ядер с частотой до 5,6 ГГц
Intel считает Core i9-13980HX самым быстрым мобильным процессором в мире на текущий момент.
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Особенности платформы Intel Core HX и номенклатура моделей.
Источник: Intel Corporation

Intel представила большой ассортимент новых мобильных процессоров. Самой производительной является линейка HX, где представлены модели с количеством ядер от 10 до 24. Это специальная серия, основа которой — настольные процессоры в BGA корпусе. Базовая мощность в этой линейке 55 Вт, но она может увеличиваться до 157 Вт и в случае с флагманским Core i9-13980HX это позволяет повышать частоту до 5,6 ГГц. Для 24-ядерных моделей Core i9-139xx и 20-ядерной Core i7-13850HX заявлена поддержка памяти DDR5-5600, для остальных представителей HX семейства DDR5-4800, максимальный объём 128 ГБ. Это ультимативная серия, с помощью которой Intel планирует занять позицию лидера по производительности в мобильном сегменте. По данным компании, новые модели до 11% быстрее в однопотоке и на 49 % в многопотоке, по сравнению с предыдущим поколением.

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К оставшимся достоинствам можно отнести:

  • Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+)
  • Новейшие возможности подключения с Intel Bluetooth LE Audio и Bluetooth 5.2
  • Поддержка Thunderbolt 4
  • Улучшенное взаимодействие с интегрированной графикой на основе улучшенного стека драйверов
  • Возможности разгона для всех моделей HX и HK
Особенности платформы Intel Core H, P, U. Источник: Intel Corporation

Далее следует H-серия 45-ваттных процессоров, где также представлены модели Core i9, i7 и i5: от 8 до 14 ядер, пиковые частоты до 5,4 ГГц при пиковой мощности до 115 Вт. Одна из моделей, флагманский i9-13900HK, поддерживает разгон. От супер-флагманов HX серия положительно отличается наличием более производительной интегрированной графики с количеством вычислительных блоков Execution Units (EU) от 48 до 96.

Компания также делает акцент на следующих дополнительных достоинствах:

  • Новые возможности интегрированной Intel Iris Xe Graphics, включая масштабирование XeSS, режимы для повышения автономности и управление через приложение Arc Control
  • Широкая поддержка памяти: DDR5, DDR4 и LP варианты с низким энергопотреблением.
  • Интегрированный Intel Wi-Fi 6E (Gig+) и новые возможности, включая Intel Bluetooth LE Audio
  • До четырёх портов Thunderbolt 4
Номенклатура моделей процессоров Intel Core H, P, U.
Источник: Intel Corportaion

Intel также представила мобильные процессоры Intel Core 13-го поколения серий P и U, они идеально подходят для производительных, тонких и лёгких мобильных систем. Ассортимент включает модели с количеством ядер от 5 до 14 и интегрированной графикой с количеством блоков EU от 48 до 96. Базовая мощность процессоров P составляет 28 Вт с повышением до 64 Вт, процессоров U — 15 Вт с повышением до 55 Вт.

На замену брендам Pentium и Celeron пришли процессоры серии N, они созданы для образовательного сегмента, вычислений начального уровня и приложений интернета вещей. Они обладают крайне малым энергопотреблением от 6 Вт до 15 Вт, но большими возможностями за счёт наличия до 8 ядер (применяются только малые, эффективные ядра) и достаточно производительной графики с количеством блоков EU от 24 до 32.

Платформа и номенклатура моделей процессоров Intel N.
Источник: Intel Corporation (pdf)
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Подробнее о всех процессорах и особенностях платформ можно узнать по ссылкам ниже.

Источники
Intel Newsroom
Презентации: Intel 13gen Core Mobile (pdf) и Intel N-series (pdf)
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#intel #процессоры #ноутбуки
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llucul
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Это тихий ужас -U -series вся - 2P ядра и 8Е ядер )))) Пентиумы - вообще только недоядра ))) Мусор-мусор как есть.
Intel представила мобильные процессоры Core 13-го поколения: до 24 ядер с частотой до 5,6 ГГц
Олег С
18:21
А ты знаешь сколько поставлено в реале?? Пиндосы сначала поставляют, а потом сообщают и то не те цифры что есть..
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