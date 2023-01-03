По данным продаж немецкой сети Mindfactory.

benjamin lehman, Unsplash

Платформа AMD AM4 сохраняет популярность после выхода совершенно новой AM5, даже в AMD отмечали, что AM4 будет актуальна ещё долго. На плаву предыдущую платформу поддерживает большой ассортимент решений, среди которых каждый найдёт себе вариант по карману, а также совместимость новых процессоров со старыми материнскими платами. Более того, к окончанию поддержки AM4 компания выпустила ряд новых моделей, включая Ryzen 7 5800X3D — первый потребительский процессор 3D V-Cache, который умудряется иногда обгонять в играх новинки, как самой AMD, так и конкурента. Отчасти повышенный интерес к платформе прошлого поколения сохраняется и из-за высокой стоимости перехода но новую платформу. К праздничному сезону AMD делала большие скидки на новые процессоры Ryzen 7000, но похоже, что это не очень помогло отвлечь внимание покупателей от Ryzen 5000.

реклама

Пользователь Reddit под псевдонимом Ingebor опубликовал отличную инфографику по продажам процессоров в Германии, сообщает VideoCardz, использовались открытые данные крупной торговой сети Mindfactory. В декабре доля процессоров AMD в общем объёме продаж достигала 84%, из этого объёма 71% приходится на Ryzen 5000 семейства Vermeer, около 13% покупателей предпочли производительные настольные APU Ryzen 5000G. При этом продажи Ryzen 7000 занимают 15% в общем объёме, иными словами, продаж на архитектуру Zen3 приходится в 5,6 раз больше, чем на Zen4.

Самыми популярными моделями AMD являются Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X, только после этой тройки следует Intel Core i5-12400F. Самый популярный выбор из нового поколения AMD — 8-ядерный Ryzen 7 7700X, но он в три раза менее популярен, чем Ryzen 7 5800X3D.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Ситуация вскоре может измениться, и AMD и Intel готовятся расширить своё портфолио новыми, более доступными процессорами и материнскими платами, но Intel, как заметили накануне, приступила к увеличению цен.