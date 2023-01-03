Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В декабре процессоры AMD Ryzen 5000 были в несколько раз популярнее Ryzen 7000
По данным продаж немецкой сети Mindfactory.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
benjamin lehman, Unsplash

Платформа AMD AM4 сохраняет популярность после выхода совершенно новой AM5, даже в AMD отмечали, что AM4 будет актуальна ещё долго. На плаву предыдущую платформу поддерживает большой ассортимент решений, среди которых каждый найдёт себе вариант по карману, а также совместимость новых процессоров со старыми материнскими платами. Более того, к окончанию поддержки AM4 компания выпустила ряд новых моделей, включая Ryzen 7 5800X3D — первый потребительский процессор 3D V-Cache, который умудряется иногда обгонять в играх новинки, как самой AMD, так и конкурента. Отчасти повышенный интерес к платформе прошлого поколения сохраняется и из-за высокой стоимости перехода но новую платформу. К праздничному сезону AMD делала большие скидки на новые процессоры Ryzen 7000, но похоже, что это не очень помогло отвлечь внимание покупателей от Ryzen 5000.

Источник: Ingebor на Reddit

реклама

Пользователь Reddit под псевдонимом Ingebor опубликовал отличную инфографику по продажам процессоров в Германии, сообщает VideoCardz, использовались открытые данные крупной торговой сети Mindfactory. В декабре доля процессоров AMD в общем объёме продаж достигала 84%, из этого объёма 71% приходится на Ryzen 5000 семейства Vermeer, около 13% покупателей предпочли производительные настольные APU Ryzen 5000G. При этом продажи Ryzen 7000 занимают 15% в общем объёме, иными словами, продаж на архитектуру Zen3 приходится в 5,6 раз больше, чем на Zen4.

Самыми популярными моделями AMD являются Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X, только после этой тройки следует Intel Core i5-12400F. Самый популярный выбор из нового поколения AMD — 8-ядерный Ryzen 7 7700X, но он в три раза менее популярен, чем Ryzen 7 5800X3D.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Ситуация вскоре может измениться, и AMD и Intel готовятся расширить своё портфолио новыми, более доступными процессорами и материнскими платами, но Intel, как заметили накануне, приступила к увеличению цен.

Источники
Ingebor на Reddit
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Intel повышает цены процессоров на 10%
Анонсирован игровой ноутбук ADATA XPG XENIA 16P на базе AMD Ryzen 7000 и Radeon RX 7000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
144
В Северной Корее прошли испытания 600-мм комплекса РСЗО, способного поразить всю Южную Корею
8
Xiaomi готовит Apple сюрприз, выпуская Redmi Note 12 в Индии
2
На Украине обломки ракет ЗРК NASAMS пытались выдать за новейшие иранские ракеты
30
Обновление Handbrake добавляет поддержку AV1 и ряд улучшений для создателей видео
5
Флагманский SSD Samsung 990 Pro появился в одном из российских магазинов
31
Энтузиаст запустил Windows 7 на процессоре с частотой 5 МГц – в 1000 раз медленнее Core i5-12600K
3
Обнародованы официальные данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS
99
Ремейк Resident Evil 4 находится на финальной стадии разработки
2
Redmi представила бюджетный смартфон новой серии Redmi 12C
3
В новом году стратегическая авиация продолжит участие в СВО с возможностью применения "Кинжала"
5
На Украине заявили, что восстановление энергосистемы страны займёт до нескольких лет
16
В Modern Warfare 2 появилась цензура радужных флагов на Ближнем Востоке
+
Microsoft сделала пользователям из РФ «подарок» под Новый год – Windows 11 можно скачать без VPN
10
Процессоры AMD сильно подешевели после Нового года – геймерский 6-ядерный Ryzen 5 7600Х скинул 20%
7
С 1 января 2023 года Великобритания полностью отказалась от российского сжиженного газа
23
Самую быструю интегрированную видеокарту Radeon 660M протестировали в Cyberpunk 2077 и GTA 5
11
Ким Чен Ын разгневан созданием "азиатской версии НАТО"
5
Шаманы в Перу назвали дату окончания кризиса на Украине
23
Пользователи Windows 11 22H2 жалуются на зависания ПК с процессорами AMD Ryzen
16

Популярные статьи

Тест и обзор процессорного кулера Thermalright SI-100
13
Россия применила новую тактику ударов по ПВО Украины – это может изменить ход СВО
71
ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
8
Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
8
Графический планшет HUION HS64 в 2023 обзор + тест
+
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
2
В США строят новые десантные корабли класса Америка
+

Сейчас обсуждают

Спасти сержанта Шешу
13:59
ну я то не постю картинки с ним, как и текст
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
FelsheR-BAN100549
13:58
каково жить в слитой урине?
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
Спасти сержанта Шешу
13:57
ну я не виноват, что Газманов геем оказался
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
Evgen100
13:57
Апскейлер в помощь, за сотню фпс улетает с FSR
Геймеры продолжают переходить с GTX 1060 и RTX 2060 на GTX 1650, а Windows 10 потеряла 3,5% юзеров
FelsheR-BAN100549
13:57
и ты))
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
Спасти сержанта Шешу
13:56
каково это быть фанатом Бандеры?
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
Спасти сержанта Шешу
13:56
ты ещё и фанат Бандеры, единственный на этом сайте)
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
hardware
13:55
еще супонев так же ушел
Знаменитый гонщик Кен Блок из Need For Speed погиб в аварии в возрасте 55 лет
REY_B_
13:55
Датчик есть, но что он показывает? По некторым обзорам, китайцы запрещают показывать ему слишком много. Что в этой статье отражено.
Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
hiveliberty
13:55
Барыги РФ - самый точный показатель цен, ага.
Intel повышает цены процессоров на 10%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем