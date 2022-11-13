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Инсайдер назвал предполагаемый график выхода новых процессоров Intel, APU AMD и бюджетных плат AM5
Со слов инсайдера, APU AMD сначала могут выпустить для сборщиков готовых систем.
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Anthony Roberts, Unsplash

Презентации новых процессоров AMD и Intel состоялись, первые модели в продаже и после небольшого перерыва инсайдеры возвращаются к прогнозам не только о дальнейшем развитии представленных линеек, но и о будущих поколениях продуктов. Китайский блогер, известный на платформе Bilibili под псевдонимом ECSM_Official, в прошлом давал точные прогнозы, например, предсказал наличие двух микросхем в чипсете AMD X670, новый прогноз относительно развития платформы AMD AM5 следующий:

  • в I квартале 2023 года ожидаются Ryzen 7000X3D, якобы планируются 6- и 8-ядерные варианты
  • во II квартале возможен выход бюджетных плат A620 без поддержки разгона процессора
  • после вышеперечисленного можно ожидать новых APU с производительной интегрированной графикой
    • вероятно появление 6- и 8-ядерных моделей
    • есть опасения, что изначально они будут доступны только сборщикам готовых систем
    • со слов инсайдера, новые APU будут поддерживать оперативную память DDR5-4800

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Что касается Intel, инсайдер считает, что в первом квартале 2023 года компания выпустит Intel Core i9-13900KS, укрепив позиции, а в середине 2023 года или позже серию Raptor Lake могут пополнить модели с повышенной на 100…200 МГц частотой, какие, не называется. Это странно, поскольку в 2023 году должны быть представлены первые процессоры следующего поколения Meteor Lake, их инсайдер упоминает вместе с Arrow Lake, намекая, что Meteor и Arrow Lake с какого-то момента будут сосуществовать и в мобильном и в настольном сегменте, формируя разные по производительности классы. Более производительными будут Arrow Lake, возможно, представляя только модели Core i7 и i9. Для производства Meteor и Arrow Lake будет использоваться ассортимент технологий Intel и TSMC.

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В заключение инсайдер отметил, что это ранний прогноз и ситуация может ещё существенно измениться, так что не стоит опираться на эти данные, но в целом перспективы довольно интересные. Ресурс Wccftech со ссылкой на источники утверждает, что лучшей конфигурацией настольных Meteor Lake-S будет 6P+16E, но есть надежды на ощутимый прирост производительности E-ядер за счёт новой архитектуры, а 24-ядерные модели с конфигурацией 8P+16E вернутся в Arrow Lake.

Источник:
Bilibili ECSM_Official: #1, #2
Wccftech: #1, #2
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#amd #intel #процессоры
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