Кому больше кэша, а кому более высокие частоты.

Unervi González, Unsplash

В представленных процессорах AMD Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D по технологии 3D V-Cache выполнен только один из двух кристаллов с ядрами CCD. Это позволяет сделать процессоры более гибкими. Рабочие частоты ядер в 3D V-Cache кристалле могут быть ниже, но это не имеет значения, если приложению важнее скорость подсистемы памяти — такие приложения и игры получат огромный прирост производительности за счёт дополнительной кэш-памяти. Второй же кристалл может работать на более высоких частотах, повышая производительность тех приложений, которые от скорости памяти не зависят.

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Всё отлично, возникает только вопрос, как процессы будут распределяться по разным кристаллам? Ответ есть у специалистов ресурса Tom’s Hardware: AMD работает с Microsoft над оптимизациями Windows, которые совместно с возможностями драйвера чипсета позволят эффективно определять игры и приложения, получающие наибольшую выгоду от увеличенного объёма кэш-памяти. Выполнение таких приложений будет переноситься в кристалл CCD с многоуровневым кэшем 3D V-Cache.

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Это интересное нововведение, которое в дальнейшем может перерасти в нечто большее, например, сочетание кристаллов с различными ядрами — то, что когда-то рассматривали инсайдеры, как ответ на гетерогенную архитектуру конкурента. В серверном сегменте у AMD появилась модификация архитектуры Zen 4C, где в один CCD «упаковано» больше ядер, но меньше кэш-памяти.