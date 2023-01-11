Процессоры претендуют на звание лучшего выбора для игровых ПК.

Unervi González, Unsplash

На презентации процессоров AMD Ryzen 7000X3D в рамках выставки CES 2023 компания сразу не озвучила сроки появления этих моделей в продаже, как оказалось, дату позже указали на страницах официального сайта AMD, но почему-то уведомления об этом нигде не было. Первыми дату заметили авторы ресурса OC3D, сообщает VideoCardz, продажи процессоров Ryzen 7000X3D планируется начать 14 февраля.

реклама

На CES 2023 компания AMD представила три модели Ryzen 7000X3D: 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D, 12-ядерный Ryzen 9 7900X3D и 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D. С этими моделями компания намеревается занять лидерскую позицию в сегменте геймерских систем. Стоит напомнить, что старшие 16- и 12-ядерные процессоры получились довольно необычными, дополнительный кэш установлен только на один из двух кристаллов с ядрами CCD, что позволило компании одновременно оптимизировать процессор для задач, которые чувствительны к скорости работы с памятью, и для задач, которым важнее более высокая частота ядер — на более высокой частоте работает второй CCD без дополнительного 3D V-Cache. Для оптимизации производительности и перемещения определённых процессов на нужный CCD потребовались программные улучшения, их уже внедряют в Windows 11 и новый драйвер чипсета.

рекомендации -20% на RTX 4070 Ti - скидки начались 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

К слову, вчера начались продажи 65-ваттных моделей AMD Ryzen 7000 без индекса X, обсуждались европейские рекомендованные цены, а также возможности комплектных кулеров, если кратко, Wraith Prism на тепловых трубках справляется с Ryzen 9 7900, можно даже рискнуть и активировать PBO, с которым процессор не так сильно уступает старшему 7900X. Новинки — отличная возможность сэкономить при переходе на AM5.

Источники AMD OC3D VideoCardz