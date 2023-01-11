На презентации процессоров AMD Ryzen 7000X3D в рамках выставки CES 2023 компания сразу не озвучила сроки появления этих моделей в продаже, как оказалось, дату позже указали на страницах официального сайта AMD, но почему-то уведомления об этом нигде не было. Первыми дату заметили авторы ресурса OC3D, сообщает VideoCardz, продажи процессоров Ryzen 7000X3D планируется начать 14 февраля.
реклама
На CES 2023 компания AMD представила три модели Ryzen 7000X3D: 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D, 12-ядерный Ryzen 9 7900X3D и 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D. С этими моделями компания намеревается занять лидерскую позицию в сегменте геймерских систем. Стоит напомнить, что старшие 16- и 12-ядерные процессоры получились довольно необычными, дополнительный кэш установлен только на один из двух кристаллов с ядрами CCD, что позволило компании одновременно оптимизировать процессор для задач, которые чувствительны к скорости работы с памятью, и для задач, которым важнее более высокая частота ядер — на более высокой частоте работает второй CCD без дополнительного 3D V-Cache. Для оптимизации производительности и перемещения определённых процессов на нужный CCD потребовались программные улучшения, их уже внедряют в Windows 11 и новый драйвер чипсета.
К слову, вчера начались продажи 65-ваттных моделей AMD Ryzen 7000 без индекса X, обсуждались европейские рекомендованные цены, а также возможности комплектных кулеров, если кратко, Wraith Prism на тепловых трубках справляется с Ryzen 9 7900, можно даже рискнуть и активировать PBO, с которым процессор не так сильно уступает старшему 7900X. Новинки — отличная возможность сэкономить при переходе на AM5.
- Источники
- AMD
- OC3D
- VideoCardz