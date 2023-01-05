Новая 8-ядерная модель Ryzen 7 7800X3D до 31% быстрее в играх Ryzen 7 5800X3D.

AMD представила на CES 2023 настольные процессоры Ryzen 7000X3D с увеличенным объёмом кэш-памяти 3-го уровня. Если в серии Ryzen 5000 был только один такой процессор, появившийся к концу жизненного цикла платформы AM4, то теперь компания представляет сразу три процессора 3D V-Cache для платформы AM5 вскорости после её запуска: 16-, 12- и 8-ядерный Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 7 7800X3D. Начало продаж ожидается в феврале.

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Подход AMD к оснащению процессоров Ryzen 7000X3D дополнительным кэшем может нивелировать некоторые ограничения, накладываемые конструкцией, и сделать процессоры более универсальными для решения различных задач. Старшие 16- и 12-ядерные модели оснащены двумя кристаллами с ядрами CCD, но только на одном из CCD надстроен кристалл с дополнительным кэшем. Как считают в Wccftech, это позволит одновременно добиться максимальной производительности в играх, за счёт кристалла с 3D V-Cache, и максимальной производительности в приложениях, которым важнее высокая тактовая частота, за счёт второго кристалла без 3D V-Cache.

Многоуровневая конструкция с дополнительным кристаллом кэш-памяти потребовала внесения коррективов в частоты и тепловой пакет. По сравнению со стандартным Ryzen 9 7950X, базовая частота модели 7950X3D снизилась на 300 МГц, но пиковая осталась прежней — 5,7 ГГц. Изменения позволили ограничить уровень TDP значением 120 Вт — это на 50 Вт меньше, чем у стандартной модели. В общей совокупности 7950X3D предлагает 144 МБ кэш-памяти 2-го и 3-го уровня. Аналогично для Ryzen 9 7900X3D, по сравнению со стандартной моделью, базовая частота снизилась на 200 МГц, а максимальная — всё те же 5,6 ГГц. Тепловой пакет 120 Вт, общий объём кэш-памяти 2-го и 3-го уровня 140 МБ.

Несколько иная ситуация сложилась для Ryzen 7 7800X3D, во-первых, данная модель должна оснащаться уже только одним 8-ядерным CCD, во-вторых, для неё тоже заявлен тепловой пакет 120 Вт, но в отличие от старших решений, это больше 105 Вт стандартной модели. Похоже, конструкция с одним CCD уже не такая гибкая в плане частот 7800X3D теряет до 500 МГц по базовой частоте относительно Ryzen 7 7700X и 400 МГц по максимальной частоте. Несмотря на это, модель уже рассматривают, как претендента на звание лучшего процессора для игрового ПК. Основополагающим фактором здесь, скорее всего, является цена, очевидно, модель будет самой доступной в линейке Ryzen 7000X3D, но рекомендованные цены AMD пока не объявила.

Что касается производительности, по оценкам AMD модель Ryzen 9 7950X3D от 13% до 24% быстрее Intel Core i9-13900K в играх и от 4% до 52% в шифровании, 3D моделировании, редактировании фотографий, видео и архивировании. В свою очередь, Ryzen 7 7800X3D от 21% до 31% быстрее в играх, чем Ryzen 7 5800X3D прошлого поколения.

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