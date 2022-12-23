И ещё две отличные игры совершенно разных жанров.

Taylor R, Unsplash

Инсайдеры предсказывают в будущем году выход новой версии игровой консоли PlayStation 5 (PS5), приписывая ей изменения в конструкции и съёмный дисковод. Том Хендерсон (Tom Henderson) недавно отметил, что информация о новой версии появится скоро, может быть, в начале следующего года. Ну а тем, кто уже является владельцем PS5, вероятно, интереснее узнать о новых бесплатных играх по подписке PlayStation Plus в январе и на этот случай есть инсайдер под псевдонимом billbil-kun, информатор назвал три игры базового набора и во главе подборки Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5/PS4).

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Недавно в новости про технологию масштабирования AMD FSR 2 сообщалось, что весной следующего года планируется релиз Star Wars: Jedi Survivor, так что Fallen Order явно в наборе оказался не случайно, отличная возможность познакомиться с игрой перед выходом продолжения. По информации инсайдера, в набор также войдут Fallout 76 (PS4) и Axiom Verge 2 (PS5/PS4) — отличная подборка, она станет доступна 3 января.