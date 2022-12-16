На прошлой неделе AMD объявила о поддержке технологии масштабирования FSR 2 в 97 играх, уже выпущенных и ожидаемых в ближайшее время, а также анонсировала появление в 3DMark специализированного бенчмарка для измерения производительности и качества FSR. Спустя неделю AMD сообщила о знаковом событии, список игр с поддержкой FSR 2 перевалил за сотню, а если точнее, на момент написания технология заявлена для 101 проекта. Всего игр с поддержкой FSR уже 230.
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За неделю список пополнили игры:
- Nightingale — PVE «выживач» в открытом мире с продвинутой системой крафта, строительства и возможностью кооперативного прохождения.
- PERISH — динамичный шутер от первого лица, где игроку в команде до четырёх человек предстоит отбиваться от всякой непонятной нежити в катакомбах, релиз 2 февраля 2023 года.
- STAR WARS: Jedi Survivor — долгожданное продолжение Fallen Order 2019 года, приключенческого боевика во вселенной «Звёздных войн». Релиз запланирован на 15 марта 2023 года.
- Wayfinder — многопользовательская ролевая игра с довольно интересным миром, необычным сюжетом, разнообразными персонажами и игровыми механиками.
Какая точно версия FSR 2 будет доступна в этих играх, пока неизвестно. Возможно, ещё будут сюрпризы, поскольку AMD планировала представить в следующем году FSR 3 — новую версию технологии, которая обещает повысить частоту кадров в два раза, вероятно, задействуя новые возможности матричных вычислений в видеокартах на базе архитектуры RDNA 3. Полный список проектов с поддержкой FSR 2 можно найти в сообществе AMD.
- Источник:
- @amdradeon в Twitter*
- * заблокирован в РФ