Только на прошлой неделе их было 97.

На прошлой неделе AMD объявила о поддержке технологии масштабирования FSR 2 в 97 играх, уже выпущенных и ожидаемых в ближайшее время, а также анонсировала появление в 3DMark специализированного бенчмарка для измерения производительности и качества FSR. Спустя неделю AMD сообщила о знаковом событии, список игр с поддержкой FSR 2 перевалил за сотню, а если точнее, на момент написания технология заявлена для 101 проекта. Всего игр с поддержкой FSR уже 230.

реклама

За неделю список пополнили игры:

Nightingale — PVE «выживач» в открытом мире с продвинутой системой крафта, строительства и возможностью кооперативного прохождения.

PERISH — динамичный шутер от первого лица, где игроку в команде до четырёх человек предстоит отбиваться от всякой непонятной нежити в катакомбах, релиз 2 февраля 2023 года.

STAR WARS: Jedi Survivor — долгожданное продолжение Fallen Order 2019 года, приключенческого боевика во вселенной «Звёздных войн». Релиз запланирован на 15 марта 2023 года.

Wayfinder — многопользовательская ролевая игра с довольно интересным миром, необычным сюжетом, разнообразными персонажами и игровыми механиками.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Какая точно версия FSR 2 будет доступна в этих играх, пока неизвестно. Возможно, ещё будут сюрпризы, поскольку AMD планировала представить в следующем году FSR 3 — новую версию технологии, которая обещает повысить частоту кадров в два раза, вероятно, задействуя новые возможности матричных вычислений в видеокартах на базе архитектуры RDNA 3. Полный список проектов с поддержкой FSR 2 можно найти в сообществе AMD.

Источник: @amdradeon в Twitter* * заблокирован в РФ