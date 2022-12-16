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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Количество игр с поддержкой масштабирования AMD FSR 2 перевалило за сотню
Только на прошлой неделе их было 97.
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24 ядерный 13900K - смотри цену
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Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

На прошлой неделе AMD объявила о поддержке технологии масштабирования FSR 2 в 97 играх, уже выпущенных и ожидаемых в ближайшее время, а также анонсировала появление в 3DMark специализированного бенчмарка для измерения производительности и качества FSR. Спустя неделю AMD сообщила о знаковом событии, список игр с поддержкой FSR 2 перевалил за сотню, а если точнее, на момент написания технология заявлена для 101 проекта. Всего игр с поддержкой FSR уже 230.

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За неделю список пополнили игры:

  • Nightingale — PVE «выживач» в открытом мире с продвинутой системой крафта, строительства и возможностью кооперативного прохождения.
  • PERISH — динамичный шутер от первого лица, где игроку в команде до четырёх человек предстоит отбиваться от всякой непонятной нежити в катакомбах, релиз 2 февраля 2023 года.
  • STAR WARS: Jedi Survivor — долгожданное продолжение Fallen Order 2019 года, приключенческого боевика во вселенной «Звёздных войн». Релиз запланирован на 15 марта 2023 года.
  • Wayfinder — многопользовательская ролевая игра с довольно интересным миром, необычным сюжетом, разнообразными персонажами и игровыми механиками.
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<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
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RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Какая точно версия FSR 2 будет доступна в этих играх, пока неизвестно. Возможно, ещё будут сюрпризы, поскольку AMD планировала представить в следующем году FSR 3 — новую версию технологии, которая обещает повысить частоту кадров в два раза, вероятно, задействуя новые возможности матричных вычислений в видеокартах на базе архитектуры RDNA 3. Полный список проектов с поддержкой FSR 2 можно найти в сообществе AMD.

Источник:
@amdradeon в Twitter*
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#amd #видеокарты #amd radeon
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Никто это г по таким ценам покупать не будет. Это бред. Через 2-3 года такую же производительность за 300 баксов можно будет взять, а на сегодня и более дешевых карт хватает за глаза.
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