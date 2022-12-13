Слухи о подготовке новой версии консоли ходят уже давно.

Taylor R, Unsplash

Серия слухов о появлении ещё одной версии игровой консоли PlayStation 5 (PS5) со съёмным дисководом получила продолжение от инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), который в своём Twitter* @_Tom_Henderson_ сообщил, что образцы консоли уже находятся в руках тестировщиков и отзывы их сугубо положительные: «работает без нареканий», — пишет специалист. Также Хендерсон считает, что новую версию PS5 должны анонсировать в скором времени. Это вполне логичное предположение, учитывая, что в начале года пройдёт крупная выставка CES 2023, да и без неё праздничный сезон вполне подходящее время для новых анонсов.

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Ранее Хендерсон, а также ресурс The Leak сообщали, что выпуск PS5 со съёмным дисководом позволит компании унифицировать конструкцию и производить одну основную версию консоли, а не две, с дисководом и без, дисковод можно продавать отдельно. Кроме унификации на производстве это позволит продолжить оптимизацию конструкции консоли и её упаковки, так авторы The Leak предсказывали появление уменьшенной версии PS5. Меньше консоль и упаковка, значит можно осуществлять больше поставок и эту цель компания тоже преследует, отмечают инсайдеры, для выполнения грандиозных планов по продажам.

Источник: @_Tom_Henderson_ в Twitter* * заблокирован в РФ