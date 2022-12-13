Разработчики комплексного программного пакета для диагностики и мониторинга AIDA64, компания FinalWire, представили новую версию под номером 6.85. В новом релизе для процессоров AMD Ryzen серии 7000 внедрили оптимизации в стресс-тестирование с использованием AVX-512 инструкций, появилась поддержка новых платформ AMD и Intel, новых видеокарт AMD и NVIDIA, а также другие изменения и улучшения, полный список доступен на странице объявления.
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Благодаря новым оптимизациям в стресс-тесте FPU с применением AVX-512, пиковое энергопотребление процессоров AMD Ryzen 7000 увеличилось более чем на 17%, так что теперь для сохранения стабильности может потребоваться ещё более производительное охлаждение. Близится запуск материнских плат Intel на базе чипсета среднего класса B760, а также процессоров с заблокированным множителем, в связи с этим в AIDA64 заблаговременно добавили поддержку этого набора микросхем для мониторинга температуры, напряжения и скорости вращения вентиляторов, а также информацию о процессорах Intel Core 13-го поколения и использующихся в них контроллерах памяти. Также внедрены улучшения для мониторинга на платах Intel Z790.
Внедрена поддержка новейших потребительских видеокарт AMD Radeon RX 7900, NVIDIA GeForce RTX 4080, а также профессиональной RTX 6000 Ada, серверных A800, L40, встраиваемого/мобильного варианта RTX A500. Доступны многопоточные OpenCL GPGPU тесты, информация о поддержке OpenGL, графическом процессоре, возможность мониторинга температуры и скорости вращения вентиляторов. Добавили поддержку панели мониторинга SmartCool LCD, датчиков блоков питания Corsair HX1000i (2022 года выпуска), Corsair HX1500i, Gigabyte Aorus.
- Источник:
- FinalWire AIDA64