Внедрена поддержка для AMD Radeon RX 7900, NVIDIA GeForce RTX 4080, Intel B760 и много чего ещё.

Michael Dziedzic, Unsplash

Разработчики комплексного программного пакета для диагностики и мониторинга AIDA64, компания FinalWire, представили новую версию под номером 6.85. В новом релизе для процессоров AMD Ryzen серии 7000 внедрили оптимизации в стресс-тестирование с использованием AVX-512 инструкций, появилась поддержка новых платформ AMD и Intel, новых видеокарт AMD и NVIDIA, а также другие изменения и улучшения, полный список доступен на странице объявления.

реклама

Благодаря новым оптимизациям в стресс-тесте FPU с применением AVX-512, пиковое энергопотребление процессоров AMD Ryzen 7000 увеличилось более чем на 17%, так что теперь для сохранения стабильности может потребоваться ещё более производительное охлаждение. Близится запуск материнских плат Intel на базе чипсета среднего класса B760, а также процессоров с заблокированным множителем, в связи с этим в AIDA64 заблаговременно добавили поддержку этого набора микросхем для мониторинга температуры, напряжения и скорости вращения вентиляторов, а также информацию о процессорах Intel Core 13-го поколения и использующихся в них контроллерах памяти. Также внедрены улучшения для мониторинга на платах Intel Z790.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -21000р на RTX 4080 в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Внедрена поддержка новейших потребительских видеокарт AMD Radeon RX 7900, NVIDIA GeForce RTX 4080, а также профессиональной RTX 6000 Ada, серверных A800, L40, встраиваемого/мобильного варианта RTX A500. Доступны многопоточные OpenCL GPGPU тесты, информация о поддержке OpenGL, графическом процессоре, возможность мониторинга температуры и скорости вращения вентиляторов. Добавили поддержку панели мониторинга SmartCool LCD, датчиков блоков питания Corsair HX1000i (2022 года выпуска), Corsair HX1500i, Gigabyte Aorus.