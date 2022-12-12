Подойдёт для Steam Deck и Microsoft Surface.

Компания Sabrent готовит миниатюрные твердотельные накопители M.2 SSD PCIe Gen4x4 формата 2230 в серии Rocket 2230, сообщает издание hermitage akihabara. Эти крохи размерами 22×30 мм предложат покупателям до 1 ТБ ёмкости и другие достоинства, которые будут полезны в устройствах компактного форм-фактора, компания считает накопители идеальным выбором для таких устройств, как Steam Deck, популярного портативного компьютера Valve, а также планшетов Microsoft Surface.

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В линейке Rocket 2230 представлено три модели ёмкостью 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. В основе накопителей контроллер Phison PS5021-E21T, 176-слойная 3D TLC NAND флэш память B47R от Micron, DRAM буфера нет. Накопитель односторонний, толщина 2,15 мм, чип памяти используется один, что снижает риск пагубного воздействия помех от других компонентов и это немаловажно для устройств с очень компактной компоновкой. Что касается скорости и ресурса, то показатели следующие (скорость последовательного и случайного чтения и записи, ресурс):

SB-2130-256 4650 МБ/с, 1900 МБ/с; 220K IOPS, 470K IOPS; 200TBW

SB-2130-512 5000 МБ/с, 3700 МБ/с; 440K IOPS, 920K IOPS; 300TBW

SB-2130-1TB 4750 МБ/с, 4300 МБ/с; 450K IOPS, 545K IOPS; 600TBW

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Наработка на отказ 1,5 млн часов, гарантия 5 лет, стоимость не уточняется, как и точные сроки начала продаж, но они ожидаются в ближайшее время.