Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Sabrent выпустит серию M.2 SSD Rocket 2230 объёмом до 1 ТБ для компактных устройств
Подойдёт для Steam Deck и Microsoft Surface.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 MSI Gaming по цене Palit
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Компания Sabrent готовит миниатюрные твердотельные накопители M.2 SSD PCIe Gen4x4 формата 2230 в серии Rocket 2230, сообщает издание hermitage akihabara. Эти крохи размерами 22×30 мм предложат покупателям до 1 ТБ ёмкости и другие достоинства, которые будут полезны в устройствах компактного форм-фактора, компания считает накопители идеальным выбором для таких устройств, как Steam Deck, популярного портативного компьютера Valve, а также планшетов Microsoft Surface.

Источник: Sabrent и hermitage akihabara

реклама

В линейке Rocket 2230 представлено три модели ёмкостью 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. В основе накопителей контроллер Phison PS5021-E21T, 176-слойная 3D TLC NAND флэш память B47R от Micron, DRAM буфера нет. Накопитель односторонний, толщина 2,15 мм, чип памяти используется один, что снижает риск пагубного воздействия помех от других компонентов и это немаловажно для устройств с очень компактной компоновкой. Что касается скорости и ресурса, то показатели следующие (скорость последовательного и случайного чтения и записи, ресурс):

  • SB-2130-256 4650 МБ/с, 1900 МБ/с; 220K IOPS, 470K IOPS; 200TBW
  • SB-2130-512 5000 МБ/с, 3700 МБ/с; 440K IOPS, 920K IOPS; 300TBW
  • SB-2130-1TB 4750 МБ/с, 4300 МБ/с; 450K IOPS, 545K IOPS; 600TBW
рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Наработка на отказ 1,5 млн часов, гарантия 5 лет, стоимость не уточняется, как и точные сроки начала продаж, но они ожидаются в ближайшее время.

Источник:
Sabrent
hermitage akihabara
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #твердотельные накопители #sabrent
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Есть ли смысл в 2022г покупать HDD для игр и работы – самые быстрые SSD по разумным ценам
SSD Phison на 8 терабайт прошел испытания NASA и полетит на Луну в 2023 году
Micron начала поставки первых в мире клиентских SSD с 232-слойной памятью NAND
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг подает признаки жизни — все больше видеокарт начинают вновь приносить прибыль
75
Мыться и бриться станет дороже — власти вводят 35% налог на средства личной гигиены и другие
58
Китай активно скупает золото и сокращает долларовые активы страны
2
Компания Activision подала в суд на Калифорнию
1
В сети появились игровые тесты Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX
27
Цена RTX 3070 в России дошла до 41 000 рублей
52
Объявлены зарплаты IT - специалистов в Даркнете
5
GeForce RTX 4080 vs Radeon RX 6900 XT – стоит ли экономить 25 000р покупая видеокарту AMD
20
АвтоВАЗ анонсировал обновлённый ВАЗ-2102
20
Как купить недорогой геймерский процессор с максимальным жизненным циклом без переплат
2
На eBay был выложен лот с прототипом EVGA RTX 4090 и ставка дошла до $13200
5
Основателя обанкротившейся биржи FTX подозревают в намеренном крахе криптовалюты Terra
3
Видеокарта XFX Radeon RX 7900 XTX появилась на Amazon за 1099 долларов
43
NVIDIA: новая архитектура Blackwell будет названа в честь афроамериканца
57
6-ядерный Core i5-13400 может обнулить продажи процессоров AMD текущего поколения
68
Toyota проводит испытания водородного автомобиля Corolla Cross H2 на дорогах общего пользования
+
В CD Projekt RED объявили точную дату выхода бесплатного обновления для The Witcher 3
1
Пентагон "дал зеленый свет" Киеву на удары по территории России - западные СМИ
53
RTX 4080 начала дешеветь ниже РРЦ в Британии
2
Инсайдер раскрыл характеристики RTX 4070
+

Популярные статьи

Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
235
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
118
Лучшие комбинации процессора и материнской платы для игровых компьютеров в конце 2022 года
10
ТОП-11 видеокарт для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
3
В Швейцарии начинают запрещать электромобили для использования "в быту"
25
Зведные Войны: Андор - очередной провал или новая надежда франшизы
24
История создания клавиатуры Squidgeefish Rotary Keyboard
8
Мои впечатления от игры Alpha Protocol. Часть 1
+
Чимбальбом - 1: Макро коллекция
21
"Громовержцы": дата выхода, актеры, трейлеры и все, что известно о новом фильме из вселенной Marvel
+

Сейчас обсуждают

Вежливый_N_A-S-A-M-S_
18:20
место проклятое(с) Пока украинцы собирают деньги на тепловизоры и автомобили, россияне решили развлечь своих военнообязанных. На десятом месяце полномасштабной войны с Украиной, когда потери РФ сост...
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
ВPretender
18:19
Это означает, что нужно уничтожать места дислокации баллистических ракет...
Россия и Индия активно переходят к расчётам в рупиях
Вежливый_N_A-S-A-M-S_
18:17
в совке перед развалом тоже нормально было а потом он сдох. СБУ идентифицировала шестерых российских генералов, которые отдавали приказы на захват украинских городов в Харьковской области
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
Дмитрий Юфа
18:16
Не надо фантазировать. Вы написали, я цитирую: "в европе сейчас +20% идет к цене по сравнению с США из-за того что евро просел". Я Вам ответил, что +20% это НДС и это так и есть.
Видеокарта XFX Radeon RX 7900 XTX появилась на Amazon за 1099 долларов
Andri Klin
18:15
Ты не представляешь насколько мне похрен на газовые запасы Европы и воображаемые репарации. У нас все нормально. Слушай, напомни-ка мне кто там кого шантажировал? А то я не в курсе. Вроде санкции ввод...
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
Вежливый_N_A-S-A-M-S_
18:14
а если не будет то очень хотелось да дaлбаеб? Пленные оккупанты признаются, что когда их доставляют на позиции где-то в лесополосах, офицеры приказывают подождать 12 часов, едут за провизией и боеком...
Похоже, Diablo IV обойдёт РФ и РБ стороной
Miki_Sambrero
18:13
В чем проблема начать массово строить зарядки хотя бы в мск и области? Откуда бред про быстрый износ аккума, если в новых моделях новые элементы рассчитаны на миллион км пробега .
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
Вежливый_N_A-S-A-M-S_
18:13
срана террорист не может плевать. ей еще репарации платить. Хранилища газа в Европе заполнены на 90%, шантаж России провалился, - фон дер Ляен
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
3000kyky Sakh
18:12
Байактары - штурмовики, а не камикадзе, как иранские шахиды.
Пентагон "дал зеленый свет" Киеву на удары по территории России - западные СМИ
REY_B_
18:11
Правительство Великобритании несколько непопулярно. Особенно учитывая что его вообще никто не избирал!
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс на митинге в Нью-Йорке потребовал освободить Джулиана Ассанжа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем