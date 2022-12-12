Начало продаж ожидают в первых числах января.

В начале января следующего года от Intel ждут расширения настольной платформы LGA 1700 новыми процессорами без индекса K и материнскими платами среднего класса. В странах Азии некоторые торговые сети уже предлагают процессоры Core i5-13400, а новые материнские платы H770 и B760, по слухам, поступят в продажу 5 января. Об этом сообщает и китайский ресурс ITHome, ссылаясь на информацию местного форума поставщиков оборудования Board Channels, говорится, что готовая продукция начнёт поступать на склады производителей 20 декабря, откуда будет постепенно распределяться в торговые точки.

реклама

Есть и не очень радостные новости, ожидается, что новые материнские платы B760 могут быть примерно на 10% дороже вариантов B660. Официально спецификации новых чипсетов среднего уровня ещё не представлены, ожидается, что одним из изменений станет увеличенное количество поддерживаемых линий PCIe Gen4. Как отмечает Wccftech, с одной стороны, 10% увеличение цены может быть существенным для компьютеров среднего класса, с другой стороны, цены всё равно должны быть ниже, чем у материнских плат конкурента AMD B650. Кроме того, платы прошлого поколения B660 поддерживают новые процессоры, если производитель предоставит обновление BIOS, так что возможность сэкономить на материнской плате при сборке бюджетной системы остаётся.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4080 MSI Gaming в продаже RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Представить процессоры Intel Core 13-го поколения и чипсеты H770/B760 должны во время CES 2023, как и мобильные решения, которые уже неоднократно отмечались в сети.