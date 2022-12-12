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Материнские платы Intel B760 могут оказаться до 10% дороже вариантов B660
Начало продаж ожидают в первых числах января.
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В начале января следующего года от Intel ждут расширения настольной платформы LGA 1700 новыми процессорами без индекса K и материнскими платами среднего класса. В странах Азии некоторые торговые сети уже предлагают процессоры Core i5-13400, а новые материнские платы H770 и B760, по слухам, поступят в продажу 5 января. Об этом сообщает и китайский ресурс ITHome, ссылаясь на информацию местного форума поставщиков оборудования Board Channels, говорится, что готовая продукция начнёт поступать на склады производителей 20 декабря, откуда будет постепенно распределяться в торговые точки.

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Есть и не очень радостные новости, ожидается, что новые материнские платы B760 могут быть примерно на 10% дороже вариантов B660. Официально спецификации новых чипсетов среднего уровня ещё не представлены, ожидается, что одним из изменений станет увеличенное количество поддерживаемых линий PCIe Gen4. Как отмечает Wccftech, с одной стороны, 10% увеличение цены может быть существенным для компьютеров среднего класса, с другой стороны, цены всё равно должны быть ниже, чем у материнских плат конкурента AMD B650. Кроме того, платы прошлого поколения B660 поддерживают новые процессоры, если производитель предоставит обновление BIOS, так что возможность сэкономить на материнской плате при сборке бюджетной системы остаётся.

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Представить процессоры Intel Core 13-го поколения и чипсеты H770/B760 должны во время CES 2023, как и мобильные решения, которые уже неоднократно отмечались в сети.

Источник:
ITHome
Wccftech
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#intel #процессоры #материнские платы
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