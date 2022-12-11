В странах Азии новинка уже появилась в продаже.

Intel ещё полностью не представила линейку процессоров Core 13-го поколения, на очереди модели без индекса K, которые, скорее всего, официально дебютируют в начале следующего года. Однако в некоторых странах Азии процессоры уже продают, во всяком случае, модель Core i5-13400 в Индонезии уже как неделю-две доступна, сообщает VideoCardz со ссылкой на YouTube канал магазина электроники JawaraPC, представители которого опубликовали сравнительный тест нескольких Core i5 нового и прошлого поколения.

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В тесте участвовал вариант процессора Intel Core i5-13400 на базе кристалла C0, ходят слухи, что в новой линейке будет ещё B0 вариант и якобы именно он основан на кристалле Raptor Lake, что подтверждается наличием 2 МБ кэш-памяти 2-го уровня L2 на каждое P-ядро. Вариант на базе C0 имеет 1,25 МБ L2 на P-ядро, как и его предшественник Alder Lake. Процессор Core i5-13400 — это 10-ядерная и 16-поточная модель, сочетающая производительные и эффективные ядра по формуле 6P+4E. Только за счёт прибавки ядер новинка уже существенно быстрее 6-ядерного i5-12400 в многопотоке, а для увеличения преимущества в однопотоке i5-13400 повысили пиковую частоту на 200 МГц — максимум 4,6 ГГц.

Тест в Cinebench R23 показал, что Core i5-13400 быстрее i5-12400 на 5,5% в однопотоке и на 29% в многопотоке. Тестировали и новый i5-13600K с конфигурацией 6P+8E — он опережает на 10% и 47% уже i5-13400. По сравнению с i5-12400, энергопотребление i5-13400 было на 20 Вт выше, 86 Вт против 66 Вт, а температура на 1°С выше, 61°С против 60°С. При этом пределы энергопотребления одинаковые — от 65 до 117 Вт.

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Торопиться покупать процессор до релиза не стоит, BIOS для полной поддержки ещё не представили, но у специалистов торговой сети уже была нужная версия для ASRock B660M PG Riptide. Продают процессор раньше срока по цене 3750…4170 млн. индонезийских рупий — примерно 240…267 долларов США.