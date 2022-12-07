На протяжении долгого времени в Сети обсуждалось возможное появление новых процессоров Intel для рабочих станций, компания по этому поводу хранила молчание, лишь иногда в интервью сотрудников проскальзывали слабые намёки, что новые процессоры в данном сегменте могут появиться. Накануне Intel впервые подтвердила в сообщении на своей странице в Twitter* намерения представить новые процессоры Sapphire Rapids для рабочих станций, сообщает ресурс Tom’s Hardware.
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«Вам придётся пересмотреть график кофе-брейков, потому что новые процессоры Intel для рабочих станций избавят вас от необходимости ждать. Ваша рабочая станция будет работать так же быстро, как и вы», — говорится в сообщении. Никаких технических характеристик компания пока не раскрывает, но один из героев прикреплённого к сообщению видеоролика говорит, что заключительные тестовые испытания проходят хорошо и поставки процессоров Sapphire Rapids ожидаются скоро.
По слухам, процессоры Sapphire Rapids для рабочих станций представят в феврале следующего года, а в продажу они могут поступить к весне, инсайдеры говорят, что семейство разделят на две серии с чиплетными и монолитными процессорами, первые будут отличаться поддержкой до 112 линий PCIe Gen5 и 8-канальной памяти DDR5, предлагая больше ядер.
- Источник:
- Intel Technology @IntelTech в Twitter*
- Tom's Hardware
- * заблокирован в РФ