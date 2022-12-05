Большой ассортимент потребительских продуктов ожидается на CES 2023.

Похоже, предстоящая выставка CES 2023 будет очень насыщенной, по слухам, только Intel готовится представить целую россыпь процессоров и платформ: потребительские продукты во время выставки CES, а серверные продукты и решения для рабочих станций отдельно, до середины января. На предполагаемый график анонсов, презентаций и сроков выхода новых продуктов указывает VideoCardz, его опубликовал в Twitter* пользователь под псевдонимом @leaf_hobby. Ранее информатор отметился несколькими прогнозами, но их достоверность ещё предстоит выяснить, так что и к этой информации стоит отнестись с долей скептицизма.

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Сообщается, что 3 января Intel намеревается представить мобильные платформы с процессорами Raptor Lake серий HX, H, P и U, объявив о полной доступности первых двух в этот же день. Варианты P должны появиться к 29 января, а линейка U, судя по всему, частично станет доступна в день презентации 3 января и продолжит пополняться новыми моделями до 15 марта. Также 3 января могут представить и выпустить: процессоры с низким энергопотреблением Alder Lake-N, отличающиеся наличием только эффективных или малых E-ядер; настольные процессоры Raptor Lake-S с заблокированным множителем и платы H770, B760. Инсайдер сообщает, что также анонсируют процессоры Intel Core 13-го поколения для рабочих систем потребительского класса, вероятно, имеется ввиду бизнес линейка с технологиями vPro.

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Что касается серверного сегмента и рабочих станций, официально известно, что Intel представит серверные процессоры Xeon 4-го поколения Sapphire Rapids 10 января. Процессоры Xeon для рабочих станций Sapphire Rapids-WS официально не анонсированы, но инсайдер ожидает этого в промежутке между 12 и 18 февраля, в продажу решения могут поступать с апреля по март, первыми появятся более производительные чиплетные варианты.

Источник: @leaf_hobby в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ