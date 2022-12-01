Рекомендованная стоимость ожидаемо высокая.

На прошлой неделе оперативную память G.Skill Trident Z5 DDR5-8000 впервые заметили на сайте одной из японских торговых сетей, цена на парный комплект общим объёмом 32 ГБ в переводе на доллары США превышала 550 USD с учётом местных налогов. Сегодня G.Skill официально объявила о начале продаж данного комплекта, сообщает Wccftech, и его рекомендованная цена оказалась близка к установленной японским магазином — 529,99 USD.

TechPowerUp Комплект установлен в Asus ROG Maximus Z790 Apex. Источник: G.Skill

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Конкретно этот комплект памяти Trident Z5 от G.Skill рассчитан на работу в режиме DDR5-8000 при таймингах CL38 (38-48-48-128) и напряжении 1,45 В, настройки записаны в XMP 3.0 профиль. На данный момент это самая скоростная память на рынке и оптимизирована она для работы с новейшими процессорами Intel Core 13-го поколения и продвинутыми материнскими платами на базе чипсета Intel Z790 — компания продемонстрировала работу на заявленных характеристиках с платой Asus ROG Maximus Z790 Apex. Продажи комплекта начнутся в декабре этого года через авторизованных партнёров G.Skill.