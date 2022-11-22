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В Японии заметили память G.Skill Trident Z5 DDR5-8000 32 ГБ — стоит почти как флагманский процессор
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Переход на новую оперативную память DDR5 продолжается, цены постепенно снижаются и ранее отмечалось, что в некоторых случаях цена 1 ГБ DDR5 со спецификациями JEDEC может быть даже ниже, чем у скоростной DDR4. Но что касается высокоскоростных модулей DDR5, цена довольно высока, особенно, когда речь заходит о премиальных решениях для оверклокеров. В продаже заметили комплект оперативной памяти Trident Z5 DDR5-8000 (CL38-48-48-128), анонсированный недавно компанией G.Skill. Это новый уровень для DDR5 памяти, достичь которого, судя по всему, удалось с началом выпуска новых микросхем DRAM. Это самый быстрый комплект, который предлагает производитель на сегодняшний день.

Источник: PC-ones (машинный перевод) / G.Skill

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F5-8000J3848H16GX2-TZ5RK — маркировка комплекта памяти G.Skill Trident Z5 DDR5-8000 общим объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ). Комплект появился в каталоге японской торговой сети PC-ones, на момент написания его цена 80840 иен с учётом налогов, это практически 572 доллара США (USD). Для сравнения, рекомендованная цена нового флагманского процессора Intel Core i9-13900K составляет 589 USD, варианту KF с отключённой встроенной графикой назначена цена 564 USD.

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По информации ресурса Wccftech, комплект выпускается ограниченным тиражом и его работа проверена на ASUS ROG Maximus Z790 APEX — материнской плате, которая помогла в установлении множества новых рекордов разгона. Цены на эту плату в зарубежных интернет магазинах варьируются в диапазоне 700…800 USD. Получается, что оверклокерский комплект из нового флагманского процессора Intel, эксклюзивного комплекта самой быстрой памяти и топовой материнской платой по цене приближается к 2000 USD.

Источник:
PC-ones
Wccftech
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#ddr5 #оперативная память #g.skill
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