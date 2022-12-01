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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Valve планирует раздавать по одной Steam Deck каждую минуту трансляции The Game Awards 2022
В России принять участие в розыгрыше нельзя, но можно прямо сейчас забрать бесплатный стикер для Steam.
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Petar Vukobrat, Unsplash

В этом году Valve постепенно удалось наладить производство Steam Deck, сначала компания стала выполнять заказы с опережением первоначально установленного графика, а затем портативный игровой компьютер появился в свободной продаже. Видимо, производство идёт полным ходом, дефицита устройств больше нет, а продажи полностью оправдали ожидания компании. Steam Deck действительно пользуется популярностью и в целом получает положительные отзывы, недавно устройство получило награду в номинации Best Gaming Hardware церемонии Golden Joystick Awards 2022. Теперь Valve решила провести щедрую раздачу Steam Deck, компания планирует ежеминутно разыгрывать самую оснащённую версию портативного ПК среди участвующих в акции зрителей трансляции церемонии The Game Awards 2022.

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Участие в розыгрыше смогут принять жители США, Канады, Великобритании и стран ЕС, выполнившие ряд условий, в числе которых наличие покупок на площадке Steam в промежутке между 14 ноября 2021 года и 14 ноября 2022 года, трансляцию нужно будет смотреть с зарегистрированного аккаунта через сервис Steam.tv. Чтобы понять масштабы раздачи, в прошлом году трансляция The Game Awards длилась чуть более 3 часов 40 минут. Все условия можно узнать на странице акции и зайти туда стоит даже тем, кто принять участие в розыгрыше не может — Valve раздаёт всем бесплатный стикер со Steam Deck.

Источник:
Valve
Gaming on Linux
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#valve #steam deck #портативные пк
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